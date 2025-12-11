İzmir'de elektrik akımı faciası: 2 kişi hayatını kaybetmişti! O davada gerekçeli karar açıklandı: Kablolar projedeki gibi değil!

'DAHA ÖNCE DE ÇARPILMALAR OLMUŞ'

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklara verilen cezaların gerekçesini açıkladı. 535 sayfalık gerekçeli kararda; güvenlik kamerası tarih ve saatine göre 9 Ocak 2024 günü saat 13.35 sıralarında olayın meydana geldiği kapağın altından duman geldiği, vatandaşların buradan çıkan dumanı birbirlerine gösterdikleri sonrasında vatandaşlar tarafından buraya bir adet duba bırakıldığı belirtildi. Güvenlik kamera saatine göre saat 15.59 ve 16.26 sıralarında olayın meydana geldiği bölgeden duman çıktığı izlendiği, saat 16.27 sıralarında sırtında GDZ Elektrik ibaresi bulunan görevlilerin olayın meydana geldiği yere gelerek çalışmaya başladığı belirtildi. Saat 17.05'te görevlilerin olay yerinden ayrıldığı vurgulandı.

VATANDAŞLARI ELEKTRİK ÇARPMIŞ, BİR KÖPEKTE ÖLMÜŞ

19 Ocak 2019 tarihinde bir yerel gazetede aynı yerde elektrik kaçağı olduğu, yoldan geçen vatandaşları elektrik çarptığı, akımdan kaynaklı yoldaki taşların ısındığı, bu nedenle bir köpeğin öldüğü, bölgede bulunan esnafın kendi imkanları ile çözümler bulduğu haberinin yer aldığı aktarıldı.

Olayın yaşandığı yağmur suyu ızgaraları için İZSU tarafından ihaleye çıkıldığı, Argan Mühendislik-Arif Kapuş'a ait olan tek bir firmanın teklif verdiği ve ihaleyi de aldığının altı çizildi. Gerekçeli kararda 3 Ocak'ı 4 Ocak'a bağlayan gece yağmur suyu ızgaralarının montajının yapıldığı, yağmur suyu ızgaralarının ihaleyi müteakiben, İZSU tarafından yer teslimi ve sözleşme yapılmaksızın Arif Kapuş'a yağmur suyu ızgaralarının montajının yaptırıldığı sonucuna ulaşıldığına vurgu yapıldı.