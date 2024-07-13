Geçmişten günümüze açılan kapı: Manisa

Manisa, güçlü ekonomisi ile Türkiye'nin en kalabalık illeri arasında yer alıyor. Anadolu Yarımadası'nın batısında bulunan Manisa'nın komşuları ise Uşak, Kütahya, Aydın, Denizli, Balıkesir ve İzmir. Toplam 17 ilçeye sahip Manisa, Ege Bölgesi'nin ikinci büyük ili ve ticaret merkezidir. Mesir macunu, Sultaniye üzümü ve Manisa Tarzanı ile tanınır. Antik çağ'da "Magnesia", Roma İmparatorluğu döneminde "Magnesia ad Sipylum" olarak anılmıştır. Şehir, Spil Dağı'nın eteklerinde kurulmuştur. Gediz Nehri'nin büyük bir bölümü il sınırları içerisinden geçmektedir.

SARDES ANTİK KENTİ

Lidya Devleti'nin başkenti olan Sardes Antik Kenti'nin kalıntıları Salihli İlçesi, Sart beldesindedir. Tarihte dev let güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Lidya döneminin Sardes Kenti, tarım, hayvan cılık, ticaret ve Paktolos (Sart) Çayı'nda yapılan altın madenciliği sayesinde zengin bir kent olmuştu. 14 yüz yıl boyunca Sardes gerek ulaşım gerekse idari ve ticari bakımdan önemli bir kent olma özelliğini korumuştur.

YUNUS EMRE VE TAPDUK EMRE TÜRBESİ

Kula'ya bağlı Emre köyünde bulunmaktadır. Günümüze, bir çeşme, iki hamam kalıntısı ve medrese temeli ulaşabilmiştir. Tapduk Emre Türbesi olarak anılan yapı mimari unsurlar bakımından Manisa'daki Saruhan Bey Türbesi ile büyük benzerlikler taşımaktadır. Türbe içinde ortadaki Tapduk Emre'ye diğerleri ise aile fertlerine ait olduğu söylenen on mezar bulunmaktadır. Türbe kapısının hemen önünde, taşında balta tasviri bulunan mezarın ise Yunus Emre'ye ait olduğuna inanılmakta ve her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

OBE EFSANESİ

TANTALOS'UN kızı olan Niobe Manisa'da doğmuş, yine efsaneye göre Tanrıça Leto ile birlikte çocuklukları bu yörede geçmiştir. Daha sonra Thebai Kralı Amphion ile evlenen Niobe'nin yedi kız, yedi erkek olmak üzere 14 çocuğu olur. Çocukluk arkadaşı ve Zeus'un eşi Leto'nun ise Apollon ve Artemis olmak üzere iki çocuğu vardır. Niobe'nin her fırsatta çocukları ile gururlanması Tanrıça Leto'yu öfkelendirir. Niobe'nin bütün çocukları Apollon ve Artemis'in oklarıyla öldürülürler. Niobe çocuklarının cesetleri başında günlerce ağlar. Sonunda tanrı Zeus, Niobe'nin haline acır ve ızdırabına son vermek için onu Spil Dağı eteklerinde taş haline getirir.

BİN TEPELER - MANİSA

MARMARA Gölü'nün güneyinde, Gediz Ovası'nın kenarında, yaklaşık 90 kadar Tümülüs içeren Bin Tepeler, diğer adıyla Lidya Kral Mezarlığı bulunmaktadır. İki büyük tümülüsün, Kral Alyattese ve Kral Gyges'e ait olduğu sanılmaktadır. Lidya Tümülüsleri, kraliyet mezarlığı olarak Sardes'e sıkı bir şekilde bağlı olan 'Bin Tepe', daha erken ve daha geç dönemlere tarihlenen kalıntıları ile Lidya Dönemi'ne ait kültürün devamını gösteren bir anıttır.

YOĞURTÇU KALESİ

YOĞURTÇU Kalesi Bizanslılar tarafından 12. yüzyıl sonu ile 13. yüzyılın başlarında, Türk akınlarına karşı yapılmış "Neokastron"lardan birisi olduğu bilinmektedir. Yoğurtçu Kalesi'nin oturduğu kütle, çevredeki volkanik dokudan farklı olarak, doğu, batı ve kuzey yönde hiçbir bağlantısı olmaksızın tırmanılması güç, dik yamaçlı bir koni biçiminde yükselmektedir. Yoğurtçu Kalesi, iç kale ve bunu doğu, batı ve güney yönden çevreleyen dış surlardan oluşmaktadır. Dış sur, belli aralıklarla yerleştirilmiş kulelerle tahkim edilmiştir.

'AİGAİ' ANTİK KENTİ

'AİGAİ', eski Yunancada keçi anlamına gelmektedir. Aigai Antik Kenti, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinin Yunt Dağı Köseler Mahallesi yakınında bulunmaktadır. Aigai, alışılmış Hellen yerleşimlerinden farklı olarak, Ege Denizi'ne nispeten uzak, dağlık bir coğrafyada, antik ismi Aspordenos olan Yunt Dağı'nda kuruludur. Aigai halkı, kıyıya uzak, verimsiz, dağlık bu coğrafyada görkemli bir Hellen kenti kurmuş ve bu kenti bin yıl boyunca ayakta tutmuşlardır.

SULTAN CAMİİ

SULTAN Camii, klasik Osmanlı külliye mimarisinin görkemli bir örneğini teşkil eder. Cami, imaret, medrese, hamam, hankah ve sıbyan mektebinden oluşan bu külliye, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Hicri 929, Miadi 1522' de yaptırılmıştır. Bugün Sultan Caminin çevre düzenlemesi Manisa Belediyesince yapılmış olup her yıl düzenlenen Mesir Şenliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

YANIK ÜLKE KULA'NIN PERİ BACALARI

Kula ilçesi volkanik özel likli jeolojik yapıya sahip tir. Sönmüş küçük volkan ların bulunduğu bu alanda, çeşitli dönemlerde püs kürmeler olmuş ve lav akın tıları çevreye yayılmıştır. Bu özelliğinden dolayı tarih te Kula ve çevresine 'Yanık Ülke' denilmiştir. Volkanik tepelerin en büyükleri San dal ve Kara Divlit'tir. Kula ilçe merkezinden başlayarak, Demirköprü Barajı'nın batı sına kadar uzanan volkanik alan bir yayla üzerinde dir. Bu yayla, kuzeyde Gediz Nehri ve güneyde Alaşehir- Salihli Grabeni ile sınırlan mıştır. Burgaz mevkiinde ise ısı değişiklikleri, yağmur, rüz gar ve erozyon etkisiyle oluş muş, peri bacaları görünüm lü doğal oluşumlar görülür.

NE YENİR, NEREDE KALINIR?

EN ünlü yemekleri Manisa Kebabı, Kapama, Odun Köftesi, Kula Güveci, Bohça Kebabı ve Sinkonta'dır. Beş yıldızdan başlayan ve her bütçeye uygun konaklama seçenekleri mevcut. İzmir'e yaklaşık toplam 38 km olan Manisa'ya ulaşım ise son derece kolay.