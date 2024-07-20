Denizde sohbete doyamadı

Fırsat buldukça memleketi İzmir'e gelen oyuncu Kenan Acar, yaz tatili için de Çeşme'yi tercih edenlerden. Geçtiğimiz yıllarda Serenay Aktaş'tan ayrılıp oyuncu Açelya Topaloğlu ile ilişkiye başlayan ve magazin gündeminde yer alan Acar'ın bu kez yalnız olduğu görüldü. Arkadaşıyla Çiftlikköy'deki bir beache giden genç oyuncu, denize girerken başladığı sohbeti bir türlü bitiremedi. Epey uzun süren konuşma denizin içinde de devam etti. Komik bir mevzudan bahseden iki arkadaş, yavaş adımlarla sudan çıkarken dahi konuşmaya devam ediyordu.

SEVGİLİLERİN SU KEYFİ

Vakko'nun veliahtı Allan Hakko ile internet içerik üreticisi olan sevgilisi Selin Yağcıoğlu Çeşme'de görüntülendi. İlişkilerinde 1 yılı dolduran çift, Dalyan'daki The Beach Of Momo'da denize girdi. Aşırı sıcakların acısını suyun içinde çıkaran ikili keyifli bir gün geçirirken, Allan Bey'in sürekli saatine bakması dikkatlerden kaçmadı. Bir yere yetişme planı olan Hakko, güzel geçen günün sonunda sevgilisiyle beraber duş alıp yemeğe geçti.