İzmir'de skandal bitmiyor! CHP'li 2 belediyede de ödeme alamayan işçiler işi bıraktı





"ARTIK VAAT DUYMAK İSTEMİYORUZ"



Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek de alacaklar arasında eğitim yardımları, arazi tazminatları, 2025 yılı performans ücretleri ve 7 aydır toplu iş sözleşmesi ücretlerinin bulunduğunu kaydetti.



Bu durumu artık bir gecikme değil hak ihlali olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Hükenek, "Daha önce de takvimler açıklandı, sözler verildi. Ödeme tarihleri duyuruldu ama verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Artık yeni bir takvim ve vaat duymak istemiyoruz. Somut ve geriye dönük tüm ödemelerimizin derhal yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar ise memurların söz değil somut bir adım beklediğini söyledi.



Buca Belediyesi yönetimine seslenen Bekar, "Belediyede eğer bir kriz varsa bunun sorumlusu emekçiler değildir. Bu krizi kim yarattıysa hesabı da onlardan sorulmalıdır. Buca'nın memuruna, işçisine ve emeklisine bu yükü yıkamazsınız. Bir an önce emekçinin hakkını ödeyin." dedi.



Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Ahmet Doğruyol da eyleme destek verdi.

DİĞER