Yazın keyfi Köyceğiz’de çıkar

Her mevsim bir başka güzelliğe sahip Muğla'nın incisi Köyceğiz hayalini kurduğunuz tatil planınızda size eksiksiz her şeyi sunuyor. Dünyada başka bir eşi benzeri daha olmayan güzeller güzeli Köyceğiz'de şimdi tatil yapmanın tam zamanı. Yaklaşık 40 bini aşkın nüfusuyla günümüzde de cazibesini koruyabilen Köyceğiz'i Temmuz ayında ziyaret etmeninizi öneriyoruz. Köyceğiz'in bilinen tarihi M.Ö. 3 bin 400 yıllarına kadar uzanıyor. Karyalılardır, İskitler, Asurlular, İyonyalılar, Dorlar, Akalar, Persler, Hellenler, Seleykoslar, Romalılar, Selçuklular, Menteşeoğulları ve Osmanlılar yörede uzun yıllar hüküm sürmüşler. Her dönemde uygarlıkların merkezi olmayı başaran Köyceğiz, yoğun turist akınına rağmen günümüzde kadar büyük ölçüde bakir kalmayı başarmış. Anlatmakla bitiremeyeceğimiz Köyceğiz'in 'en'lerini Yeni Asır okuyucuları için derledik.

KÖYCEĞİZ GÖLÜ

Doğal güzellikleri ile neredeyse Köyceğiz'in simgesidir. Derinliği yaklaşık 2 metre civarındadır. Tatlı su olan gölün sınırları içerisinde bulunan küçük adayı mutlaka görülecekler listenize ekleyin. Köyceğiz gölü, motorsuz su sporları ve balık tutmak için size harika bir ortam sunuyor. Yuvarlak çay ise alabalıkları ile ünlüdür.

KRAL MEZARLARI

Köyceğiz civarında hüküm süren antik uygarlıklarda inanışa göre mezarlar ne kadar yüksekte olursa tanrıya o derece yakın olunurdu. Bu yüzden krallar, yüksek rütbeli siyasetçiler ve başarılı komutanların mezarları hep dağ yamaçlarına yapılmaktaydı. Köyceğiz'in kral mezarları buna en güzel örneklerden biridir. Doğal güzellikler içindeki kaya mezarlarını mutlaka gezip, görün. Persler ve Büyük İskender'in Köyceğiz kentini fethetmesi ile yarım kaldığına inanılan mezarların sayısı toplam 6 adettir. Üzerinde resimler, lahitler ve işlemeler görülen mezarların M.Ö 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilmektedir.

DALAMAN ÇAYI

Dalaman Çayı, Köyceğiz'e yaklaşık 93 km uzaklıktadır. Kireçtaşı ile beslenen çay turkuaz rengine sahiptir. Suyu ise ılık ve güzeldir. Eğer, adrenalin tutkunuysanız, Dalaman çayında rafting heyecanı yaşayabilirsiniz.

SULTANİYE KAPLICALARI

Köyceğiz'e yaklaşık 25 km uzaklıktaki şifalı Sultaniye Kaplıcaları, Köyceğiz Gölü'nün kuzeybatısında bulunmaktadır. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kaplıca, Türkiye'nin en yüksek radyoaktivitesi olan kaplıcalarındandır. Her an, 39 derece sabit su sıcaklığına sahiptir. Kalsiyum klörür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür ve radon içeren suları ile birçok hastalığınıza çare bulabilirsiniz. Romatizma, kadın hastalıklarına ve cilt hastalıklarına iyi geldiği kanıtlanmıştır.

SANDIRAS DAĞI

Nefes kesen doğal güzellikleri ile Sandıras dağı Köyceğiz'in yaz kış en önemli turizm alanlarından biridir.

KAUNOS ANTİK KENTİ

Kaunos Antik Kenti, önemli bir liman kentidir. Karayolunun yanı sıra, tekne turları ile gezebileceğiniz antik kent, günümüzde liman özelliğini yitirmiştir. Akropol, Roma hamamı ve tapınak antik kentin önemli yapıları arasında gösterilmektedir.

AĞA YAYLASI

Ağa yaylası, buram buram çiçek kokan bol oksijenli havası ile eminiz başınızı döndürecek. Dört bir yanı yemyeşil çam ağaçları ile çevrili olan yaylada her yıl Ağustos ayında 'Mahya Şenlikleri' düzenlenmektedir. Aman dikkat, Ağa yaylasını görmeden Köyceğiz'i gezmiş sayılmazsınız.

AKYAKA

Köyceğiz'de, günübirlik gezilecek yerler listenize ekleyebileceğiniz Akyaka Köyceğiz'e yaklaşık 38 km uzaklıktadır. Küçük bir balıkçı kasabası olan Akyaka sakinliği ve huzur ile öne çıkıyor. Akyaka evleri mimarisi ile eminiz ilginize çekecek.

EKİNCİK VE SARI GERME PLAJLARI

Ekincik ve Sarıgerme plajlarındaki renk cümbüşü sizleri büyüleyecek güzelliklere sahip. Altın sarısı kumları, Turkuaz rengi denizi ile doyumsuz saatler geçirebilirsiniz. Denize girdikten sonra, ağaçların çevrelediği yumuşacık ipeksi kumlarında güneşlenebilir, kumsal boyunca keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz.

NASIL GİDİLİR, NE YENİR?

İzmir'e yaklaşık 270 km uzaklıktadır. 3 buçuk saatte arabayla ulaşabilirsiniz. Dalaman Havalimanı'na yakınlığı ulaşım açısından en önemli avantaj. Kiremitte kefal balığı, kuzugöbeği mantarı, ördek dolması, tenekede tavuk ve pekmezli kar helvası en meşhur yemekleri.