Gerçeküstü evrenlere geçiş bileti: Fantastik kitaplar

Harry Potter serisi çocuklar için yazılmış olsa da dünya çapında milyonlarca insanı büyüleyen ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan benzersiz bir yankı uyandırdı. Ancak yazar J.K. Rowling'in büyülü evreninin dışında da sizi, Harry Potter heyecanına boğacak kitaplar var. Bu yazımızda sizinle paylaşacağımız fantastik romanlar, en iyi Harry Potter benzeri kitaplar arasında bulunuyor. Bu kitaplar okuyucuları sihirli dünyalara sürükleyen muhteşem bir kurgu ve anlatıma sahip.

ALTIN PUSULA

Altın Pusula, tıpkı Harry Potter gibi sizi muhteşem ve sihir dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Burada Dünya, Güneş sistemindeki beş gezegenden biridir. Ancak asıl önemli olan bu değil, bu dünyada her insanın bir cini var. Kulağınıza korkunç geliyorsa, gelmesin çünkü bu cinler sizin bildiğiniz gibi değil. Bu dünyada cin, hayvana dönüşebilen ruhlar anlamına geliyor. Hikaye 19. yüzyılın sonlarına benzer bir zamanda geçiyor. Baş karakter, gerçek kimliğinden habersiz yetiştirilen 11 yaşındaki Lyra. Lyra, amcası tarafından büyütülmüş. Günün birinde oyun arkadaşı Roger kaçırılıyor. Ve küçük kız Doğu Anglia'dan dünyanın zirvesine doğru bir maceraya atılıyor.

BAYAN PEREGRİNE'İN TUHAF ÇOCUKLARI

"Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları" serisi de Harry Potter benzeri kitaplar arasında. Seri, Amerikalı yazar Ransom Riggs tarafından yazılmış bir fantastik genç yetişkin romanı. Hikayenin baş karakteri Jacob Portman, büyükbabası gizemli bir şekilde ölünce, Bayan Peregrine'i bulmak ve büyükbabasının geçmiş yaşamının gizemlerini çözmek için bir maceraya atılır. Büyükbabası yetimhanede büyümüş bir adamdır. Büyükbaba Abe, Jacob'a harika hikayeler anlatır ve ona tuhaf çocukların fotoğraflarını gösterir. Jacob, büyüyünce bu hikayelere inanmayı bırakır. Ancak büyükbabasını öldüren canavarla karşı karşıya gelince işler değişir.

ULYSSES MOORE SERİSİ

Bu kitap serisi aşırı popüler olmasa bile kesinlikle bir şans verilmeyi hak ediyor, çünkü çok güzel! Ayrıca da Harry Potter benzeri kitaplar arayanlar için harika bir tercih. Konusu şu şekilde ilerliyor: Covenant ailesi Londra'dan Kilmore Koyu'na, gizemli bir adam olan Ulysses Moore'un bıraktığı büyük Argo Malikanesi'ne yeni taşınmıştır. Bu ev, diğer binalardan veya herhangi bir sosyal ilişkiden ayrılmış bir uçurumun tepesinde yer alır. Baş karakterlerimiz ailenin ikiz çocukları Jason ve Julia, bu taşınmadan pek mutlu değil. Günün birinde bir kutu bulurlar, bu kutu Argo Malikanesi'ndeki bir dolaba işaret eder. Dolabın arkasında ise gizli, kimsenin açmayı başaramadığı bir kapı bulurlar ve olaylar gelişir.

SEMERKANT TILSIMI

Kitaptaki hikaye, 5 bin yaşındaki cin Bartimaeus'un esprili ve bazen uydurma anlatısı ile on iki yaşındaki sihirbazlık eğitimi alan Nathaniel'i takip eden her şeyi bilen bir anlatıcı arasında gidip geliyor. Daha ilk bölümde Bartimaeus, cılız bir çocuk tarafından zorla çağırılıyor. Nathaniel ona, şu anda Simon Lovelace'ın evindeki eski bir eser olan Semerkant Tılsımı'nı geri getirmesini emrer. Beş yaşındayken ailesi tarafından hükümete satılan Nathaniel, o zamandan beri İçişleri Bakanlığı için çalışan sihirbaz Bay Underwood'un yanında çıraklık yapmaktadır. Bartimaeus, Nathaniel için büyülü tılsımı çalmayı başardığında cinayet entrikalarının içine çekilir

MÜREKKEP YÜREK

Mürekkep Dünya serisi "Mürekkep Yürek, Mürekkep Dünya ve Mürekkep Ölüm" olmak üzere üç kitaptan oluşuyor. Seri, on iki yaşındaki Meggie Folchart'ı anlatıyor. Meggie, geçimini sağlamak için kitapları tamir eden babası Mortimer "Mo" Folchart ile birlikte yaşamaktadır. Bir gece, Mo'ya "Gümüşdil" diyen ve tehlikenin yaklaştığı konusunda uyaran Dustfinger adlı bir adam tarafından ziyaret edilirler. Bundan sonra olaylar gelişir ve Meggie, hem kendisinin hem de babasının özel güçleri olduğunu öğrenir. Ancak bu güçler, kötü kişiler tarafından istenmektedir.