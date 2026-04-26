Haberler Balıkesir CHP'li Balıkesir Büyükşehir'de bir skandal daha! 500 bin liralık huzur hakkı CHP'li Balıkesir Büyükşehir'de bir skandal daha! 500 bin liralık huzur hakkı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın ve danışmanının, maaş dışında 2 ayrı şirketten 250'şer bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL huzur hakkı aldıkları ortaya çıktı SABAH









Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde son dönemde ortaya ihale ve liyakat skandallarına bir yenisi daha eklendi.



CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, danışmanlarına ve kendi oluşturduğu CHP'li yönetim kadrosuna, farklı iştirak şirketlerinden olmak üzere birden fazla huzur hakkı ödemesi yaptığı ortaya çıktı.





Büyükşehir Belediye Meclis üyesi AK Partili Yasin Sagay, bazı CHP'li isimlerin, 2 ya da 3 ayrı iştirakten ayrı ayrı aldıkları huzur hakkı rakamlarının dudak uçuklattığını belirtirken, Akın'ın da başkanlık maaşına ek olarak 250 bin lira huzur hakkı aldığını söyledi.



DANIŞMANA 500 BİN TL

Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın danışmanı Melih Özay'ın, danışman maaşının yanı sıra 2 ayrı belediye şirketinden 250'şer bin lira olmak üzere toplamda 500 bin lira huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.