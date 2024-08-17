Bu adada turistleri keçiler karşılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nin 2 kilometre açıklarındaki Kameriye Adası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. 1800 yıllık bir Ortodoks kilisesi ve manastırın kalıntılarıyla çevrili olan ada, ziyaretçilerini hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle büyülüyor. Kameriye adasında tekneden inen turistleri kıyıda çok sayıda keçi karşılıyor. Günübirlik turlar düzenleyen tekneler, adaya yaklaşırken, adanın daimi sakinleri olan keçilerin tanıdık görüntüsüyle karşılaşıyor. Turistler, yanlarında getirdikleri yiyecekleri keçilere vererek onlarla etkileşime geçiyor ve adanın samimi atmosferinin tadını çıkarıyor. Keçilerin ziyaretçilerle olan bu etkileşimi, adada geçirilen zamanın daha keyifli hale gelmesini sağlıyor. Adada köylülerin beslemek amacıyla bıraktığı çok sayıda keçi bulunuyor. Kameriye Adası, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihi değeriyle de ön plana çıkıyor. 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, yıkılan kilise ve harabe halindeki manastırın restorasyon çalışmaları için gerekli izinlerin verilmesi planlansa da, süreç içindeki gecikmeler nedeniyle restorasyon şu ana kadar tamamlanamadı.

GÜNLÜK TEKNE TURU

Marmaris Ticaret Odası'nın, tarihi kilisenin restorasyonu için yürüttüğü çabalar ise henüz sonuç vermedi. Bölgenin tarihi ve dini önemi, adanın uluslararası düzeyde tanınırlığını artırıyor. İngiltere Veliahtı Prens Charles'ın 23 yıl önce gerçekleştirdiği ziyaret, adanın tarihsel önemi açısından dikkat çekici bir öne sahip. Kameriye Adası, hem doğal güzellikleri hem de tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Yüzlerce yıllık tarihin ve doğanın buluştuğu bu güzel ada, yerli ve yabancı turistler için keşfedilmeyi bekliyor. Günübirlik turlar ile adanın güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin yola çıkması için ideal bir zaman.