Kaligrafi sanatına adanan bir ömür

Manisa'da yaşayan 53 yaşındaki Osman Sandıkçı kaligrafiye amatör olarak başladığını ancak günümüzde profesyonel bir meslek haline getirdiğini söyledi. Sandıkçı, "Kaligrafi sanatına 40 yıl önce ortaokul yıllarında merak sardım. İlk yıllarda yazdığım yazıların kaligrafi sanatı olduğunu bilmiyordum. Yıllar sonra öğrendim. 28 yıl boyunca kendi imkanlarımla bu sanatı öğrenip, üzerine ne koyabilirim diye düşündüm. Bu süreçte gerekli eğitimlerimi aldım ve son 12 yıldır profesyonel olarak kaligrafi sanatını icra ediyorum. 40 yıldır bu sanatın içerisindeyim. Son 4 yıldır ise Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğreticilik yapıyorum. Bugüne kadar Yunusemre Halk Eğitimi Merkezinde Kaligrafi ve Naht sanatı üzerine açtığım kurslarda 50'ye yakın öğrenci katıldı. Şuan da eğitim verebilecek seviyede kursiyerlerim var" dedi. Kaligrafi sanatçısı Osman Sandıkçı bir arkadaşının vesilesi ile tanıştığı naht sanatını ise 10 yıldır devam ettirdiğini ifade etti.

ATIL AHŞAPLARI DEĞERLENDİRİYOR

Sandıkçı, "Naht sanatında atıl durumda olan ahşapları kullanıyorum ve bunları bir sanat eserine dönüştürüyorum. Böylelikle çevre kirliliğinin önüne geçmiş oluyorum. Aynı zamanda doğadaki yeşil ağaçların kesilmesini de engellemiş oluyorum. Kaligrafi ve naht sanatına Manisalılar yoğun ilgi gösteriyor. Yaptığım eserleri inceliyorlar. Eserler ile ilgili sorular soruyorlar" diye konuştu. Sandıkçı, kaligrafi ve naht sanatının kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Kaligrafi ve naht sanatı benim için bir terapi. Ben yazı yazarken, testere ile ahşapları keserken her şeyi unutuyorum. Sadece elde edeceğim eserin sonunu düşünüyorum. Kaligrafiden sıkıldığım zaman naht sanatı geçiyorum. Naht sanatından sıkıldığımda ise kaligrafi sanatına geçiyorum. Bir kişinin bir şey yapması için yetenekli olmasına gerek yok, istemesi yeterli. Ömrün yettiği sürece Kaligrafi ve Naht sanatını sürdüreceğim. Gelecek nesillere aktarmak için çalışacağım" ifadelerini kullandı.