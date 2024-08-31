Acıgöl’ün pembe gezginleri

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Denizli'nin Çardak ilçesindeki Acıgöl, ev sahipliği yaptığı yüzlerce flamingo ile ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor. Acıgöl'de, yaklaşık 20 familyaya ait 215'in üzerinde kuş türü bulunuyor. Bu zengin biyolojik çeşitliliği nedeniyle "Kuş cenneti" olarak bilinen Acıgöl, Türkiye'de flamingoların ürediği nadir yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Flamingoların varlığıyla cazibesi daha da artan Acıgöl, her mevsim yerli ve yabancı birçok kuş gözlemcisi tarafından ziyaret ediliyor. Acıgöl, barındırdığı yüzlerce kuş türü ve doğal habitatıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'de ulusal öneme sahip sulak alanlardan biri olan Acıgöl, Tuz Gölü'nden sonra sodyum sülfat oranı bakımından ikinci sırada yer alıyor. Bölgede "allı turna" olarak bilinen flamingoların en önemli üreme alanlarından biri olarak da biliniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne ait kuş gözlemevleri de burada bulunuyor. Doğa tutkunları ve kuş gözlemcileri, bu gözlemevlerinden flamingoları ve diğer kuş türlerini fotoğraflama imkânı buluyor. Yetkililer, Acıgöl'ün doğa turizmi açısından daha cazip bir yer haline gelmesi için kamp alanları oluşturmayı planlıyor. Bu sayede doğa ve fotoğraf tutkunlarının bölgede daha uzun süre vakit geçirebileceği imkânlar sunulması hedefleniyor. Acıgöl'deki flamingoların rengi de dikkat çekici. Flamingolar, Acıgöl'de beslendikleri planktonlar nedeniyle pembe tonlarında tüylere sahip oluyor.