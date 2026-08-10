Manisa'da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Kula 'dan Salihli yönüne gitmekte olan Ferit E. (46) yönetimindeki Metro Turizm'e ait 38 EP 412 yolcu otobüsü, aynı yöne giden Mehmet Işık (46) yönetimindeki iş makinesi yüklü 54 VD 057 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon yoldan çıkarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada hurdaya dönen kamyon sürücüsü Mehmet Işık olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otobüs sürücüsü ile kamyonda yolcu konumunda bulunan Özbekistan uyruklu Kamronbek Atajanov ve otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı.