Kedilerin annesi alev öğretmen

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İngilizce öğretmenliği yapan Alev Varlıakman, 3 yıl önce yavru bir kediyle başlayan kedi sevgisi ile şimdilerde okul bahçesinde 100'e yakın kedinin bakımını büyük bir şefkatle yapıyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 58 yaşındaki 2 çocuk annesi Alev Varlıakman her gün sabah ve akşamları kedileri beslemek ve bakımları için okulun bahçesine geliyor.

BİR KEDİ İÇİN 26 SAAT YOL

Yavru kedilerin göz bakımlarını yapıyor, mama yedikleri kapları da düzenli olarak yıkayarak kedilerin temiz bir ortamda yaşamalarına imkan sağlıyor. Uzaktan sesini duyan kediler, Alev öğretmenin etrafını sarıyor. Varlıakman, "Benin hikayem 3 yıl önce okulumuza gelmiş olan 3 aylık kadar bir kedi yavrusunu görünce başladı. Daha sonra bu kediyi eşini Covid'ten kaybeden arkadaşım vardı, ailesinin yanına Kahramanmaraş'a yerleşti, o kediyi ona sahiplendirdim. O kediyle öyle bir bağ kurmuşuz ki, 2 ay sonra çok büyük bir hastalık geçirdi. Kilo kaybı vardı ve her tarafı yara olmuştu. Ben de bunun vicdan azabını duyarak, ki aklıma geldikçe hala duygulanıyorum. Onu hiç tereddüt etmeden müdürümüzden izin alarak, 13 saat direksiyon sallayarak bir gün içerisinde Kahramanmaraş'a gittim. O kediyi aldım geldim, tedavisini yaptırdım, 13 saatte geri döndüm. Bunu yaparken de sadece 2 saatlik bir dinlenme ile bunu yaptım. O kedi şu anda benim evimde. Sahiplendiğim ve evimde olan kedi. Onunla başlayan bu kedi sevgisi, okuldaki kedilere yemek vererek devam etti" dedi.

TEDAVİLERİNİ YAPTIRIYOR

Okul bahçesindeki en az 70 kedinin bakımını üstlendiğini kaydeden Varlıakman, "Bu duyarlılık çok fazlalaşınca sokakta gördüğüm hastalıklı, kaza geçirmiş, yaralanmış yavru kedileri daha korunaklı olarak buraya aldık. Fazla maddi gücümüz olmadığı için finansını kendimiz karşıladığımız için sokakta bulduğumuz malzemelerle onlara yuva yaptık. İçlerine yalıtımlar yaptık.

ÖNCE ONLARI DOYURUYOR

Kışın soğuğu, yazın sıcağı geçirmesin diye. Her hafta içlerine koyduğum eşyaları, yatakları yıkıyorum. Bu yatakların yapımında bana okulumuzdaki Giyim Öğretmenimiz Serpil hoca yardım ediyor. Mamalarını alıyoruz. Bu mamaları yine kendimiz karşılıyoruz. Tedavi ücretlerini de karşılıyoruz.

Büyükşehir Belediyesine ait Mini Patiler'de de bu kedilerimizi 6 aylık olduktan sonra kısırlaştırıyoruz. Şu ana kadar 50-60 kediyi kısırlaştırdık. Burada sadece çok küçük olan yavru kediler kısır değil. Böyle bir çalışma yapıyoruz ve bu bana hayat veriyor. Onlar doymadan ben doyamıyorum. Onların tek isteği sevgi" şeklinde konuştu.