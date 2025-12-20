Haberler Gündem O yazışmalar ortaya çıktı! Sadettin Saran'dan Ela Rümeysa Cebeci'ye 'Esrar var mı?' mesajı! Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu madde temin etmek suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, telefonunda yapılan incelemeler dikkat çekici bir ismi gün yüzüne çıkardı. Yapılan incelemelerde Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında uyuşturucu alışverişi hakkında mesajlaşmalar ortaya çıktı. SABAH









Operasyonlar kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın evinde arama yapıldı. İfadeye çağrılan Saran'ın İtalya'da olduğu öğrenildi.



TANIK İFADESİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Soruşturmada ifade veren tanık, Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran, Okan Bayülgen ve işadamı Serdar Bilgili ile birlikte olduğunu anlatmıştı.

TELEFONDAKİ ŞOK YAZIŞMALAR: "BEN ESCOBAR MIYIM?" İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından incelenen dijital materyallerde, Ela Rumeysa Cebeci ile iş insanı Sadettin Saran arasında geçtiği iddia edilen diyaloglar dosyaya girdi. İncelemelere göre, Sadettin Saran'ın Cebeci'ye "Sende esrar var mı?" diye sorduğu, Cebeci'nin ise bu soruya "Ben Escobar mıyım?" şeklinde esprili bir yanıt verdiği görüldü. Yazışmaların devamında Cebeci'nin "%70 ihtimalle bulurum" demesi üzerine Saran'ın "O halde bende buluşuyoruz" şeklinde karşılık verdiği öne sürüldü.