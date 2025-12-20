O yazışmalar ortaya çıktı! Sadettin Saran’dan Ela Rümeysa Cebeci’ye ‘Esrar var mı?’ mesajı!

Operasyonlar kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın evinde arama yapıldı. İfadeye çağrılan Saran'ın İtalya'da olduğu öğrenildi.
TANIK İFADESİ SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Soruşturmada ifade veren tanık, Ela Rümeysa Cebeci'nin Sadettin Saran, Okan Bayülgen ve işadamı Serdar Bilgili ile birlikte olduğunu anlatmıştı.
TELEFONDAKİ ŞOK YAZIŞMALAR: "BEN ESCOBAR MIYIM?"
İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından incelenen dijital materyallerde, Ela Rumeysa Cebeci ile iş insanı Sadettin Saran arasında geçtiği iddia edilen diyaloglar dosyaya girdi.
İncelemelere göre, Sadettin Saran'ın Cebeci'ye "Sende esrar var mı?" diye sorduğu, Cebeci'nin ise bu soruya "Ben Escobar mıyım?" şeklinde esprili bir yanıt verdiği görüldü.
Yazışmaların devamında Cebeci'nin "%70 ihtimalle bulurum" demesi üzerine Saran'ın "O halde bende buluşuyoruz" şeklinde karşılık verdiği öne sürüldü.
ASOS'TAKİ ÇİFTLİK EVİNE JANDARMA BASKINI
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Sadettin Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Asos bölgesinde bulunan çiftliğinde hareketli dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri tarafından çiftlikte geniş çaplı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar sonucunda el konulan bazı materyallerin, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldüğü öğrenildi.
Saran'ın; "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermek üzere çağırıldığı belirtildi.