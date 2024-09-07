Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: Hayat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 2024 Akademi Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek filmi açıkladı. Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un üstlendiği ve Bakanlık tarafından desteklenen "Hayat" filmi, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film kategorisindeki Oscar adayı olarak seçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, adaylığı "Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz" şeklindeki açıklamayla duyurdu.

HİCRAN'IN PEŞİNDEN İSTANBUL'A GİDİYOR

"HAYAT" filmi, zorla nişanlandırılan Hicran'ın, baskılara dayanamayarak evden kaçmasını konu alıyor. Hicran'ın nişanlısı Rıza, bu durumu önce umursamaz gibi görünse de zamanla içinde büyüyen huzursuzluk onu Hicran'ın peşinden İstanbul'a gitmeye zorlar. Burada, uzun bir arayışa giren Rıza'nın hikayesi, izleyiciyi derin bir iç hesaplaşmaya sürüklüyor. Filmin oyuncu kadrosunda Miray Daner ve Burak Dakak'ın yanı sıra Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol gibi isimler de yer alıyor. "Hayat", Türkiye'nin sinema sektöründe iddialı bir yapım olarak Oscar'da boy gösterecek.