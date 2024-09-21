İclal Aydın D&R turnesi kapsamında İzmir’de!

Türk edebiyat dünyasının sevilen yazarlarından İclal Aydın, çocukluktan yetişkinliğe uzanan büyüme hikâyesini, sıcak ve samimi bir dille kaleme aldığı Salkım Sokak No: 3 adlı son eserinin tanıtımı kapsamında imza günü ve söyleşilere devam ediyor. Turne kapsamında, D&R ev sahipliğinde sevenleriyle buluşan İclal Aydın, kitabını bu kez bugün saat 14:00'de D&R İzmir Forum Bornova'da okurları için imzalayacak.

İclal Aydın'ın, yıl boyunca sürecek olan D&R turnesinde yeni durakları Ankara, Eskişehir, Nevşehir, Ayvalık ve Edremit olacak. Artemis Yayınları'ndan çıkan "Salkım Sokak No: 3", geçmişin sıcak anılarına doğru nostaljik bir yolculuğu çıkaran, çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir büyüme hikâyesi. 1990'lı yılların İzmir'inde daha çok göçmenlerin yaşadığı bir mahalledeki güvenli, neşeli, dayanışmalı komşu ilişkilerini, çocukların dostluğunu, özlenen geçmiş günleri, umutlu insanları konu alıyor. Kitap, zengin kurgusu ve yalın diliyle okuyanları sevinçli bir özlemle geçmişe götürüp getiriyor.