Binbir derde deva kara mucize

Hz. Muhammed, "Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörekotunda onun için bir deva bulunmasın" demiş. Yüzyıllar önce peygamberin söylediği sözün özünde yatan mana ve bilimsel gerçek; tıp dünyasında, bilim adamları arasında son yıllarda keşfedildi ne yazık ki. Araştırmalar arttı, çörekotunun faydaları keşfedilmeye başlandı. Hadislerde bile adı geçen çörekotu, ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen otsu bir tarla bitkisi. Bizim aldığımız siyah küçük tanecikler ise, bu bitkinin dallarında yetişen, kapsül içindeki tohumu. Pek çok tıbbi araştırma, çörekotunun insan ve hayvan bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kanıtladı. Enteresan bir özelliği de çörekotunda parazitlerin barınamaması. Bu özelliğinden dolayı tütsüsü de yapılarak haşeratın eve girmesinin önlenebileceği tavsiye ediliyor. Çörekotu hakkında Asya, Avrupa ve Amerika'da yapılmış ve tıbbi dergilerde yayınlanmış yüzlerce makale mevcut. Bu makalelerde pankreas kanserinden, tedaviye dirençli epilepsiye kadar sayısız hastalık üzerinde tedavi edici etkisi laboratuvar bulguları ve klinik gözlem ile gösterilmiş. Bu etkilerin ortak özelliği bağışıklık sistemini dengeli şekilde güçlendirerek ortaya çıkması.

BİLİMSEL OLARAK FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Prostat ve meme kanserini yavaşlatıcı etkisi bulunuyor. Kandaki şeker miktarını düşürüyor. Nefes darlığına iyi geliyor. Kalp sağlığını koruyucu etkisi bulunuyor. Mide zarını koruyor. Kolon kanserini engelliyor. Romatizmal hastalıklar, mide rahatsızlıkları, reflü, böbrek hastalıkları, kalp, damar hastalıklarına iyi geliyor. Yaraların çabuk iyileşmesini, hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Hormon sistemini ve ruh halini sağlamlaştırıyor. Regl söktürüyor. Çörekotunun alerjik reaksiyonlarda vücudu baskılayıcı rol oynadığı Berlin Charite Üniversitesi tarafından kanıtlandı.