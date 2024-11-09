Lösemili çocuklara özel anlamlı konser

Lösemi Farkındalık Haftası kapsamında, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGU) öğretim üyeleri ve öğrencileri, lösemi tedavisi gören çocuklar ve ailelerine moral vermek amacıyla hastane ortamında bir konser düzenledi. Hastalık sürecinin zorluklarından bir an olsun uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, MGU Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden'in de katılımıyla duygu dolu anlara sahne oldu.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, müziğin iyileştirici gücüyle keyifli anlar yaşarken, MGU Dr. Öğretim Üyesi Elif Nun Gökçe, 23 Nisan'da yeni bir çocuk şarkısı yazma ve bu anlamlı etkinliği yeniden gerçekleştirme sözü verdi. Konser sonunda ise hastanede tedavi gören çocukların yaptığı resimler, Dr. Öğr. Üyesi Elif Nun Gökçe ve Prof. Dr. Erhan Özden'e hediye edilerek unutulmaz bir anı olarak kaydedildi. Bu anlamlı hediyeleşme sırasında duygusal anlar yaşandı.