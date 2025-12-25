Haberler Gündem Başkan Erdoğan: Avrupa'daki Türk toplumunu ezdirmeyiz Başkan Erdoğan: Avrupa'daki Türk toplumunu ezdirmeyiz Uluslararası Demokratlar Birliği Programı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; 'Biz ister sınırlarımız içinde, isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz' ifadelerine yer verdi. HABER MERKEZİ









Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında yıkılmamak için her zamankinden daha fazla dayanışmaya, daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı katılımcılarını kabul etti. Konuşmasına konukları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' Cumhurbaşkanlığı Külliye'mizde, bu anlamdaki, böyle bir sofrada sizlerle bir arada olmaktan ve dünyanın dört bir köşesinden bu sofraya iştirak etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların şahsında Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Balkanlar'a, Amerika'dan Avustralya'ya yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşa selamlarını, sevgilerini gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı maziyi paylaştığımız, aynı ufka daldığımız, dünyaya ve geleceğe aynı pencereden baktığımız soydaş ve akraba topluluklarımıza da sizlerle vasıtasıyla muhabbetlerimi iletiyorum." dedi. Erdoğan, sene sonu Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nın Avrupalı Türkler başta olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını dileyerek, şöyle devam etti: Sözlerimin hemen başında mübarek üç aylarınızı ve bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'inizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerif'lerinde şöyle buyuruyor; 'Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgarla eğilir fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz.' Evet, Müslümanlar olarak Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyoruz. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Sınırımızın hemen öte tarafında 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı içeriden ve dışarıdan yapılan sabotajlara rağmen ülkelerini yeniden toparlamak, yeniden ayağa kaldırmak için canhıraş bir çaba gösteriyor. Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında yıkılmamak için her zamankinden daha fazla dayanışmaya, daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz."