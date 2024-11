60 yıldır tezgahın başında halı dokuyor

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Sema Katan bugün, ilerleyen yaşına ve azalan ilgiye rağmen, geleneksel Milas halısına olan bağlılığını yitirmeden, sessiz ama inatçı mücadelesine devam ediyor. Onun için halı dokumak, sadece bir geçim değil yoksunluklar içinde bir yaşam savaşı, vazgeçilmez bir tutku ve atalarından ona miras kalan bir direnç hikayesi.

İLMEK İLMEK İŞLİYOR

Sema Katan'ın çocukluk yılları, bu el emeği, göz nuru işin ilk tohumlarının atıldığı döneme dayanıyor. Halı dokumaya başladığı yaşta, arkadaşları sokaklarda oyun oynarken o, annesinin yanında tezgaha oturmuş. Daha küçücük bir kızken, ilmeklerin içinde kendi kaderini işleyen Katan, genç yaşta hayatını birleştirdiği Yüksel Katan ile birlikte dört çocuk sahibi oldu. Eşiyle beraber kurduğu yuvasını, yıllarca tezgah başında verdiği emekle ayakta tutmaya çalıştı ve çocuklarını bu zorlu emekle büyütüp, okutmayı başardı. Bugün 70 yaşında olan Sema Katan, Balcılar köyündeki 60 yıllık yığma taştan yapılmış eski evinde, yaşadığı tüm zorluklara rağmen halı dokumaktan vazgeçmediğini belirtti.

'GİDEREK YOK OLUYOR'

Sema Katan, "Eskiden her evin bir tezgahı, her evde bir halı dokuyan eli vardı. Şimdi bu iş giderek yok oluyor. Artık halı dokuyan az, alıcısı da azaldı," diyor ve gözlerinde bir damla hüzünle ekliyor, "Ama ben, bu halılarla hayatımı kazandım. Bu tezgahı bırakmaya gönlüm razı değil." Sema Katan, bir yandan ev işlerini yaparken, bir yandan da ince bir sabırla ilmek ilmek halı dokuyor. Aylarca süren bu yorucu emek, her bir halıda Katan'ın alın terini, hayata karşı direnç gösteren azmini ortaya koyuyor. Halıcılığın zor ama kıymetli bir iş olduğunu anlatırken, el emeğinin değerinin bilinmediğinden yakınan Katan, "10 yaşında başladım, bugün hala aynı tutkuyla devam ediyorum. Bu iş bana çok şey kattı ama şimdi herkes halı dokumanın zorluğundan kaçıyor" diyerek sözlerini tamamladı.