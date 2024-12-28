Yaşam şartlarınız değişiyor

2025'TE YAY BURCU

AİLE ile birlikte bazı faaliyetleri yapmak mümkün olduğu gibi özel tarafınızla ilgilenmek, yalnız hareket etmek, belki de dinlenmek söz konusu olabilir. Olgunlaştınız ve öğreten kişi oldunuz. Ailevi değerler önem kazanıyor. Duygusal hatalarınızla yüzleşiyorsunuz. Artık yaşamınızla ilgili farklı değişimlere yer vermezseniz, yeni savaşlardan kaçınmamalısınız. Bırakın, o şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yerleşeceksiniz. Koşullarda koşullar yaratmaya devam edin. Geçmişteki çalışma ve boyut değişimini beklediğiniz tüm konuların sizi durması. Mesleki etkinliği etkin kişilerin istedikleri şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Düşündüğünüz birçok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken, eski bilgilerinizi gözden geçirecek, zorlu şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda çaba harcamaya devam edeceksiniz.

DUYGULARI İYİLEŞTİRMEK

BU yıldaki değişiklik duygularınızı iyileştirmeyi öğrenmeli ve geçmişteki dağınıklığınızın nedenleri üzerinde durmalısınız. Hangi tarafı tutacağınız konusunda kesin bir karara varamadığınız için, kesin karar verirseniz diğer tarafı kaçıracağınızı sanmaktasınız ama bu çok da önemli değildir. İstediğiniz tek şey, kalıcı olarak bir şeyler yapmak ve başkalarıyla birleşmek. İki kişiden bahsetmekten kendinizi alamazsınız. Kendiniz hiçbir şey vermediğiniz için, geçmiş yaşamınızdan bir ders çıkarmak durumundasınız. Başaracaksınız. Plüton sizi dönüştürüyor.

BEKLEDİĞİNİZ ŞANS GELİYOR

BU yıl uzun ve keyifli yolculuklarda karşılaşacağınız insanlarla hoş sohbetler sizi olumlu yönde etkiliyor. Çevrenizde birçok kişinin gözlerinin boyutuna çevrilmesi sizin yanlış ilişkilerde yönlenmenize neden olabilir. Seminerler ve fikir tartışmalarının gerçekleştirildiği konferans salonları ilginç deneyimlere tanık olabilecek aşklara da eşlik edilebilir. Mesleki olarak yeni bir proje çalışmanız varsa, uygun bir dönem. Yaşam kaybı konusunda ideallerinizle ilgili temel kişisel değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Düşündüğünüz konularla ilgili yolculuklara çıkabilir, eğitim amaçlı yer değiştirmeleriniz olabilir. Bazılarınız, pratik yaşama geçiremediğiniz hedefi uygulayabilir. (İş değişimleri, ticari olaylar, yeni sinyaller, eğitim süreci ile ilgili olumlu olaylar vs. gibi.) Yılın ilk altı ayı Jüpiter birçok fırsatı ayağınıza getirecek. Kullanıcılarınızla daha iyi anlaşırken, iş artacaktır. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda akıllı ve hızlı davranacaksınız. Aktif ve hızlı çalışan beyniniz, karşınıza çıkacak fırsatları kullanma konusunda tüm kesintileri ortadan kaldıracak.

ÖNÜNÜZ AÇIK VE GÜZEL

DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ kişilerin boyutlarını vereceği güçle dayanıklılığınız daha sağlam bir şekilde ilerler. Yaratıcılığınızı, devinimin öngördüğünüz şeyleri uyarlayarak yaşama geçirebilirsiniz. Düşünürler ve felsefe adamları için önemli bir dönem. Terapiye kadar ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz projeleriniz varsa, bu dönemde başarı ile uygulayabilirsiniz. Çünkü olaylara yarayacak yaşayan kişiler çevrenizde olacaktır. Eski olaylara katılmayın artık. Geçmiş geçmişte kaldı. Önünüz açık ve güzel.

HIRSLI VE ÇALIŞKANSINIZ

ÇALIŞMALARINIZDA alışık olmadığınız şekilde hırslı olacak ve yakın çevrenizden ummadığınız yardımlar alacaksınız. Yaşanan zorluklarla başa çıkmayı öğreniyor ve zorluklarla mücadele önleminizi pratik bir şekilde alıyorsunuz artık. Arkadaşlarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Bireysel çalışmalarınızın devamı yolculuklar dışında yapılacak ve yolculukların yurt menşeli olmaya dikkat etmeye devam edeceksiniz. Yenilikler konusunda temkinli hareket etmeye çalışacaksınız. Çevrenizdeki insanların sizin yaşadıklarınız konusunda tepkisel davranabileceğini ancak düşüncelerinizi inatla savunmanız nedeniyle yetersiz kalacaklarını göreceksiniz. Bu dönem yaşantınızla ilgili sağlam ayrışmalar yaşanıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNİZİ YAPTIRMALISINIZ

Sağlığınızla ilgili bir sorun görünmüyor ama uzun süredir ihmal ettiğiniz bir genel kontrolden geçebilirsiniz. Aşırı enerjinin boyutunun vereceği zararları unutmamalı ve yaşamınızda dengeyi korumalısınız. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın. Sağlık gezegeniniz Venüs'ten kaynaklanan etkilerle, yaşam zevklerinizde bir aşırılık söz konusu. Abartılmış durumların boyutunu olumsuz olarak geri getirme ihtimalinizi unutmazsanız, bu dönem sağlığınızı da yanlış yansımalardan korumuş olursunuz.

2025'TE OĞLAK BURCU

DÜSÜNCELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYECEKSİNİZ

Finans eviniz değişim yaşayacak. Yakın çevreniz, yakın yollar, iletişim, eğitim, zihinsel işler, bağlantılarınız ile ilgili daha sezgisel yaklaşımlarınız olabilir. Sözlü ifadeleriniz daha empatik olabilir ve yakın çevrenizle ilgili daha duyarlı ve hassas olabilirsiniz. Zihninizde vizyonlarınız artabilir. Bu zaman diliminde çevrenizle ilgili dalgınlık konusunda dikkat etmenizi ve yine yazılı ve sözlü hususlarda daha uyanık olmanız gerektiğine dikkat çekerim. Plüton burcunuzda yıllarca yapacağı yolculukta emin adımlarla ilerlerken, birçok sorunlarınızla baş etmeyi artık öğrendiniz. 29 Mart'ta Güneş tutulması aile ve meslek hayatınızı etkiliyor. Kariyer planlarınız ön planda olacak. Kariyerinizi güçlendirmek için dışarıdan yardım almadan kendi gücünüzü ve fırsatları rahatlıkla kullanacaksınız. Sosyal çevre, maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak. Realiteniz yükseliyor. Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemeyeceksiniz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. Şans ve yükseliş sizden yana. Finans evinizde Plüton kazançlarınızın rotasını değiştiriyor. Balık ve Başak tutulmaları çevresel konuların... Kendinizi yeniden inşa etme çabaları içindeydiniz. Artık bazı konularda aşamalar kaydettiniz. Eskiye oranla daha sosyal oldunuz ve olmaya devam edeceksiniz. Çevrenize kin tutabilir, oldukça hassas bir davranış biçimini sergileyebilirsiniz. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak. Dost zannettiğiniz kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız.

SİSTEMLİ OLMALISINIZ

Plüton artık Finans evinizde ilerleyecek. Sistemli çalıştığınız zaman, istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız. Yatırım konusuna yoğunlaşmalısınız. Her alanda başarılı olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda değişik önerilere açıksınız. Yapmanız gereken tek şey, istekleriniz ve bulunduğunuz şartların uyum sağlaması konusunda ortak bir payda oluşturmanız. Bu konuda yapacağınız akıllıca manevralar, size kazanç getirecek konu ile ilgili sistem için gereken özelliklerin altyapısını oluşturacak. Gereksiz harcamaları kısmanız da başarıyı artırıyor. Sadece kazanmayı düşünmüyor, gerçek anlamda zenginliği getirecek konularla kafanızı meşgul ediyorsunuz.

PARA EVİNİZ DEĞİŞİYOR

Hedeflerinizde mantığı ön plana alarak, kontrolünüzü kaybetmeyin. Sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmayın. Bu şekilde davrandığınızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan başarıyla çıkacaksınız. Israrcı olduğunuz konularda, katı bir inatçılık içinde olmayıp, ikna ya yönelik ılımlı tavırlarla olaylara yaklaşın. Sahip olduğunuz yüksek enerjiniz sizi aşırı yorabilir. Bu nedenle, gereksiz çabalar içinde olmayın. Çevresel olaylara soğukkanlı yaklaşarak, temkinli adımlar atmalısınız. Araştırmacı yönünüzün ağırlık kazanmasıyla ilgilendiğiniz konular üzerinde odaklanarak, çözümler doğrultusunda olumlu adımlar atacaksınız. İçsel durumunuzun olumlu psikolojik tepkiler içinde olması nedeniyle, çevrenizle uyumlu ruhsal birliktelikler, ortaklıklar içinde bulunacaksınız. Karşılıklı ilişkilerde, mülkler ve maddi getirilerle ilgili yazılı anlaşmalar yapabilirsiniz. Yatırımlarınızda ve parasal beklentiler içinde bulunduğunuz konularda olumlu gelişimler yaşayacaksınız. Partnerinizle aranızdaki ilişki güçlenecek. Yatırım konularında ciddi yaklaşımlar içinde olacaksınız.

GİZLİ YETENEKLERİNİZİ KULLANACAKSINIZ

Bu yıl gezegenlerin konumu düşünsel anlamda sizi yoracaktır. Çünkü siz çevrenizle bütünleşmeyi seviyor ve yaşantınızda değişik insanlarla bir arada olmaktan hoşlanıyorsunuz. Sosyalliği ve yalnızlığı bir arada yaşamak istiyorsunuz. Bu iki duyguyu aynı anda yaşamanız sizi gergin yapabilir. Sezgisel yeteneğiniz güçlenecek ve olaylara farklı bir boyuttan bakacaksınız. Yine gizli yeteneklerinizi kullanabilme özelliğiniz belirginleşecek. Fakat siz mistik yönlerinizden çok, idealizm konusunda kendinizi sorgulayacak, yaşamla ilgili pratik düşünceler içinde olacaksınız.