Gönlünü yabancıya kaptıran şöhretler

Türk ünlüler ve yabancı eşleri, kültürlerin bir araya gelerek nasıl ilham bağları ve insanların aşk yoluyla nasıl bir araya gelebildiğini gösteriyor. Bu evlilikler, sadece iki insan değil, iki kültür ve iki yaşam tarzını da birleştiriyor. Aşkın sınırını tanımadığını bir kez daha kanıtlayan bu çiftler, farklılıkların aslında bir zenginlik olduğunu bize hatırlatıyor.

TOLGA KAREL VE SARAH SCOTT

Türk dizi oyuncusu Tolga Karel, ikinci evliliğini Amerikalı Sarah Scott ile yaptı. Tolga Karel, kariyerini ABD'de sürdürürken Sarah ile tanıştı. Şu an Amerika'da yaşamaya devam eden çift, farklı kültürlerin bir araya geldiği bir yuva kurdu.

MEHMET GÜNSÜR VE KATERİNA MONGİO

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evli. Çift, 2006 yılında hayatlarını birleştirdi ve şu an üç çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürüyorlar. Mehmet Günsür, sık sık eşinin İtalya'daki kültürel birikiminden ve bu kültürün hayatlarına kattığı zenginlikten bahsediyor.

MURAT YILDIRIM VE İMAN ELBANİ

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi.

SONER SARIKABAYI VE MADELEİN LOPEZ

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile Ekim 2020'de evlendi. Çiftin çocukları ile birlikte mutlu bir evlilikleri bulunuyor. Ünlü çift, zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyor.

NAZLI TOLGA VE LAWRENCE

2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile evlenen eski haber spikeri Nazlı Tolga, şimdi bir zamanlar kendisini her akşam ekran karşısında seyredenlerle sosyal medya aracılığıyla buluşuyor.

SİNAN ÇETİN VE REBEKKA HAAS

İlk eşi Hale Hanım ile evliliğinden Rüzgar adında bir oğlu olan Sinan Çetin, ikinci evliliğini aynı zamanda filmlerinde sinamatograf olarak çalışan Rebekka Haas ile 1990 yılında yaptı. Bu evlilikten de Rafael Cemo, Orfeo, Tess Sahara adlarında 3 çocuğu dünyaya geldi.

MERİH DEMİRAL VE HEİDİ DEMİRAL

Milli futbolcu Merih Demiral 2021 yılında İsviçre'de büyümüş Arnavut model Heidi Lushtaku ile evlendi ve bu evlilikten iki oğlu oldu.

TOLGAHAN SAYIŞMAN VE ALMEDA ABAZİ

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, bir süredir birlikte olduğu Almeda Abazi ile 2017 yılında Los Angeles'ta evlendi. Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın bir oğlu bir de kızı bulunuyor.