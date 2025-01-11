İzmir’de kayak keyfi yapmaya ne dersiniz?

İzmir'in hemen yanı başında kayak keyfine ne dersiniz? Bozdağ, hafta sonu için size günübirlik farklı bir gezi rotası çizebilir. Otomobilinizle İzmir'den yaklaşık iki saatlik keyifli bir yolculuk sonunda ulaşabileceğiniz beyaz cennetin, doyumsuz eşsiz güzelliği karşısında eminiz şaşkına döneceksiniz. Kayak ve snowboard meraklıları için ise en az üç ay boyunca eşsiz fırsat günleri başladı diyebiliriz. Önemli bir not daha, aracınızda kış lastiği takılı değilse o kadar yolculuğu boşuna yapmış olabilirsiniz. Bozdağ'ın karla kaplı virajlı ve zorlu yolları kış lastiğiniz yoksa işkenceye dönüşebilir. Keyifle hayal ettiğiniz hafta sonu gezisi gerilen sinirler yüzünden kabusunuz olmasın. Yol kontrolü yapan ekipler, aracınızda kar lastiği takılı değilse zaten belli bir rakımdan sonra haklı olarak zirve yolculuğunuza izin vermeyecektir. Yaklaşık 2 bin 100 rakımlı heybetli Bozdağ'dan, Ödemiş'e yakın tüm ilçelerden rahatlıkla görünüyor. Kış ayları ilerledikçe Bozdağ'ın hemen altında Gölcük yaylası da yavaş yavaş beyaza bürünüyor. Gölcük'ün meşhur gölü kar ile birlikte inanılmaz bir değişim sergiliyor. Yörede kafe ve restoranlar yöresel dekorlarıyla göz kamaştırıyor. Kar macerasında yorulduysanız yemek ve içecek molasında yöresel yemekleri mutlaka tatmanızı öneriyoruz. Favori yemeğiniz ise kesinlikle oğlak etiyle toprak kapta fırında pişirilmiş güveç olmalı.

EFELERİN BOZDAĞ'I

Töngül pidesi, bazlama, katmer, etli ekmek ve kumpir yörenin vazgeçilmez diğer lezzetleri. Bozdağ'a tırmanışa geçmeden hemen önce Ödemiş kent merkezinde de hızlı bir tur yapın. Kent müzesini mutlaka gezin. Yörenin sütünden yapılmış peynirinden ise mutlaka alın.Kurtuluş savaşı öncesi ve sırasında Bozdağ, Çakıcı Ahmet ve Mehmet efe, Yörük Ali Efe gibi yörenin namlı efelerine ev sahipliği yapmıştır. Sarp coğrafi yapısı nedeniyle Yunan'a geçit vermeyen Bozdağ, milli mücadele yıllarında Yunanın korkulu rüyası zeybeklere adeta anne şefkatiyle kucak açmış ve onları korumuş ve kollamıştır. Koşullar gereği o yıllarda evinin direği sevdiceklerini Bozdağ'a emanet eden yöre kadınlarının yaktıkları türküler ise günümüze kadar ulaşmıştır. Uzmanlar tarafından derlenen türküler birçok ünlü sanatçı tarafından seslendirilerek kayıt altına alınmıştır. Bunlardan bir tanesi de Ödemişli efsane sanatçı Bedia Akatürk'tür. Halk arasında "İzmir'in kavakları" diye bilinen türküyü Akartürk, 'Ödemiş'in kavakları' şeklinde seslendirmiştir. Türkünün orijinal halinin 'Ödemiş'in kavakları' şeklinde olduğu görüşü hakimdir. 'Şu Bozdağ'dan geçtin mi? Karlı sulardan da içtin mi?, 'Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı' gibi türküler ülke çapında bilinen eserler arasında yer almaktadır. Yöre kültürünü şekillendiren bu heybetli dağın bir efsanesi olmaz mı hiç? Bozdağ'ın dört mevsim bir başka güzel eşsiz gölü 'Gölcük'ün' oluşumu yörede anlatılan destansı bir aşk hikayesine dayanır.

İKİ DAĞIN EFSANE AŞKI

Efsaneye göre, Bozdağ, Keldağ'a aşık olur ama aralarında duran bir dağ yüzünden bir türlü birbirlerine kavuşamazlar. Ta ki bir gün Bozdağ bu hasrete dayanamayıp, zirvesinden söktüğü koca kayayı birbirlerine kavuşmalarına engel olan dağa fırlatana kadar... Bozdağ'ın zirvesinden fırlayan kaya, dağa çarptığı anda dağ paramparça olur ve açılan çukur iki dağın aşkı ile dolarak Gölcük Gölü'nü doğurur... Harika bir hikaye değil mi?