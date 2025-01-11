Tarihin en iyi Türk denizcileri

Her ne kadar çok büyük ve şanlı bir tarihe sahip olsak da, tarihimizin büyük bir kısmı deniz savaşlarıyla değil, kara savaşlarıyla doludur. Ancak buna rağmen tarihimizde çok ünlü Türk denizciler vardır ve büyük deniz savaşları yaşanmıştır.

PİRİ REİS

Amcası ünlü Türk Amirali Kemal Reis sayesinde Osmanlı donanmasında yer almaya başlayan Piri Reis, 1465-1470 yılları arasında doğmuştur. Ünlü Türk denizciler arasında yer alan Piri Reis, Akdeniz'de dolaştığı süre boyunca tüm limanları ve kıyıları özenli bir şekilde incelemiş ve gerekli olan her şeyi kayıt altına almıştır. Piri Reis, 1499- 1502 yılları arasında gemi komutanı olarak Venediklilere karşı savaşmıştır. Piri Reis'in Osmanlı donanmasında yaptığı son görev Mısır Kaptanlığı'dır. Mısır Beylerbeyi Mehmet Paşa, 1554 yılında politik güç ve para hırsı yüzünden Piri Reis'i hizmette kusurla suçlamış ve idam ettirmiştir.

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA

1478 yılında Midilli'de doğan Barbaros Hayreddin Paşa, ağabeyi Oruç ile Kuzey Afrika kıyılarında korsanlık yapıyordu ve bu sırada ünü her yere yayıldı. 1515 yılında Cezayir'i ele geçiren Barbaros kardeşler Cezayir Krallığı'nı kurdular. Cezayir kralı olan Oruç Reis, 1518 yılında İspanyollarla yaptığı bir savaşta hayatını kaybetti. Abisi vefat ettikten sonra yeni Cezayir kralı olan Barbaros Hayreddin Paşa, İspanyollarla savaşmaya devam etti ve elde ettiği zaferler sayesinde büyük bir şöhrete sahip oldu. En ünlü Türk denizcisi olan Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı'nın 25. kaptanı deryası ve ilk kaptan paşasıdır.

UMUR BEY

Anadolu Selçuklu Devleti, Moğolların baskısına dayanamayınca, 1308 yılında parçalandı ve sonrasında Batı Anadolu'da Uç Beylikleri kuruldu. Uç Beylikleri (Karesioğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Candaroğulları), Türklerin denizde varlığını kaybettiği dönemde bir ivme kazandırmayı başarmıştır. Haçlı ordusuyla da mücadele etmeyi başaran Umur Bey, 1348 yılında bir deniz savaşında hayatını kaybetmiştir.

ÇAKA BEY

1071 yılında Bizans İmparatorluğu tarafından esir edilen Çaka Bey, 1081 yılında Bizans imparatorunun değişmesi nedeniyle yaşanan karışıklıktan faydalanıp kaçmayı başarmıştır. Daha sonra beyliğindeki askerlerle bir araya gelip İzmir'i ele geçirmiş ve burada bir tersane inşa ettirmiştir. 1081 yılında ise kürekli ve yelkenli gemilerden oluşan 50 parçalık ilk Türk donanmasını oluşturmuştur. 50 gemiden oluşan donanması ile Emir Çaka Bey, Ege Denizi'ne yelken açmış ve Foça, Çeşme ve Urla'yı ele geçirmiştir.

KARA MÜRSEL BEY

Osmanlığı Beyliği, Kara Mürsel Bey'in yaptığı Marmara kayıkları olarak bilinen bir buçuk direkli ve güvertesiz teknelerle, 1323 yılında denizlere ulaşmıştır. Bunun üzerine, 1327 yılında Karamürsel'de ilk Osmanlı tersanesi kurulmuş ve ilk Osmanlı savaş gemisi yapılmıştır. İlk başlarda adı Mürsel Alp olan Kara Mürsel Bey, savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle, cesur anlamına gelen "Kara" lakabını almıştır.