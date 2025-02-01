İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali’ne ev sahipligi yapacak

İzmir, 22-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek bu prestijli etkinlik, Türk koro müziğini uluslararası alanda tanıtmayı ve kültürel etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Çoksesli koro müziği, her geçen yıl daha geniş bir kitleye ulaşırken, festivalin amacı sadece müziği paylaşmak değil, aynı zamanda bu sanat dalının eğitimine de katkı sağlamak.

PROGRAM DETAYLARI

Festivalin başlıca amacı, çoksesli koro müziği aracılığıyla Türk müziğinin evrensel boyutta tanınmasına katkı sağlamak. Bu hedef doğrultusunda, koro şefleri, müzik eğitimcileri ve koro sanatçılarının etkinliklerini sergilemeleri sağlanarak, sanatsal gelişimlerine katkı sunulacak. Katılımcılar, farklı koroların bir araya geleceği bu platformda, sanatsal deneyimlerini paylaşıp daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilecekler. Festivalin, müzik dünyasında sosyal etkileşimleri güçlendirmeyi amaçlayan bir diğer önemli hedefi ise koro üyeleri arasında güçlü bir topluluk bilinci oluşturmak. Festivalin konser etkinlikleri, İzmir'in kalbi sayılabilecek Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. 22-23 Mayıs tarihlerinde Küçük Salon, 24-25 Mayıs tarihlerinde ise Büyük Salon'da birbirinden değerli koro performansları sergilenecek. Bu konserlerde, Türk ve dünya koro edebiyatının en seçkin eserleri, festivalin katılımcıları tarafından seslendirilecek. Katılımcılar, kendi kültürlerinden beslenen eserleri seslendirirken, uluslararası korolar da kendi ülkelerinin müzik mirasını İzmirli sanatseverlere tanıtacaklar. Bu eşsiz atmosfer, müziğin dilinin evrensel gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Festivalin içerik açısından zenginliği, aynı zamanda radyo ve televizyon yayınlarıyla da güçlendirilecek. Konserler ve etkinlikler, müzikseverlerle buluşturulacak ve festivalin geniş bir izleyici kitlesine ulaşması sağlanacak. Bu sayede, İzmir'de gerçekleştirilen festival sadece bir müzik etkinliği olmaktan öte, kültürel bir buluşma platformuna dönüşecek.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 ŞUBAT

Çoksesli koro müziğiyle ilgilenenler için festival, bir sergileme alanı olmanın yanı sıra bir eğitim platformu da sunacak. Festivalde yer alacak koroların, müzikteki yenilikleri ve farklılıkları keşfetmeleri, sanatsal anlamda birbirlerinden ilham alarak yaratıcı süreçlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Katılım için başvurular, 15 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar alınacak. Festival, katılımcılarına çeşitli kategorilerde sahne alma imkânı tanıyacak ve sanatçılar kendi performanslarını izleyicilerle buluşturacaklar. Festivalin bir diğer önemli katkısı ise sosyal ilişkileri pekiştirme noktasında olacak. Farklı coğrafyalardan gelen korolar ve müzik eğitmenleri, festival boyunca bir araya gelerek sanatsal anlamda iletişim kuracak ve kendi deneyimlerini paylaşacaklar. Bu süreç, müzikseverlerin ve sanatçılarının hem kültürel hem de duygusal anlamda bağ kurmalarına olanak tanıyacak.