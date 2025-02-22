Kula birçok filme ev sahipligi yaptı

Günümüze kadar bozulmadan gelebilmiş bir anıt kent olma özelliği taşıyan Manisa'nın Kula ilçesi, kendine has cumbalı konakları, camileri, çukur çeşmeleri, hanları, hamamları, Rum evleri, kiliseleri ve ruhban okuluyla bini tescilli 3 bin tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Adeta açık hava müzesini andıran ilçede, yok olma riskiyle karşı karşıya bulunan binalardan biri de Lambiyanos Okulu ve Eski Zafer Okulu olarak nitelenen yapı. Dönemin Rum zenginlerinden Lambi oğlu Damyunus tarafından yaptırıldığı belirtilen ve 1989 yılında çıkan bir yangın sonrası harap olan Lambiyanos Okulu geçtiğimiz yıllarda sürdürülen restorasyon çalışmaları ödenek olmadığı gerekçesiyle yarım kaldı. Tarihi bina yarım kalan restorasyonun tamamlanıp turizme kazandırılmasını bekliyor. Trakya'nın bir kasabasında geçiyormuş gibi görünen Değirmen filmi aslında Kula'da çekilmiş. Şener Şen'in kaymakam rolünde oynadığı filmde Lambiyanos Okulu kaymakamlık binası olarak kullanılmış.

'RESTORASYON YAPILMALI'

Halide Edip Adıvar'ın romanından esinlenerek çevrilen ve Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı Hale Soygazi, Tugay Toksöz ve Tanju Gürsu'nun aldığı Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan 'Vurun Kahpe'ye filmindeki Yunan Karargâhı olarak da aynı mekan kullanılmış. Alan Rehberi Sabahattin Argaç, "Aslına uygun olarak itinalı bir şekilde restore edilmesi planlanan tarihi yapı 11 aylık bir süreç içerisinde bitirilip teslimatı gerçekleştirilecekti. Ancak firma yetkilileri ödenek olmadığı gerekçesiyle çalışmaları bırakıp gittiler. Restorasyon yarım bırakılmamalıdır" dedi