Denizin sonsuz derinlikleri, masmavi sularda süzülen balıklar ve bilinmeyen dipler... Kulağa benzersiz gelse de bazı kişiler için bu görüntüler yoğun bir korku hissi uyandırabilir. Talassofobi deniz korkusu, birçok kişinin deneyimlediği ancak çoğu zaman farkında olmadığı bir fobidir. Okyanus, deniz ve su altındaki bilinmezlik hissi, bazı kişilerde yoğun kaygıya yol açabiliyor. Talassofobi terimi, "thalassa" ve "phobos" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Bu fobi, okyanus, deniz ve derin sulardan duyulan korkuyu ifade ediyor. Talassofobinin su altı korkusu, suyun derinliklerinde kaybolma, boğulma veya bilinmezlik hissi gibi nedenlerle ilişkili olduğu biliniyor. Talassofobi (deniz korkusu) ve hidrofobi (su korkusu) birbirinden farklı iki fobi terimidir. Hidrofobi genel olarak suda yüzme veya duş almaktan korkma gibi endişeleri ifade ederken, talassofobi deniz veya okyanusa karşı yoğun bir korkuyu ifade eder. Bu farklılık, kişinin suyla ilgili korkularının neye odaklandığına bağlı olarak ortaya çıkar. Her derin su korkusu talassofobi olarak değerlendirilmez ancak bu korku kişinin günlük yaşamını etkiliyorsa ve denizle ilgili aktivitelerden kaçınmasına neden oluyorsa, bir fobi olarak kabul edilir.

BELİRTİLERİ

Talassofobi yaşayan kişiler çeşitli fiziksel ve psikolojik tepkiler verebilirler. En yaygın belirtiler:

Hızlı kalp atışı ve nefes darlığı yaşamak

Terleme ve baş dönmesi

Mide bulantısı

Panik hissi

Kontrolü kaybetme korkusu

Eğer bu belirtileri sıklıkla yaşıyorsanız, talassofobi günlük rutininizi olumsuz yönde etkileyebilir.