Dünyaca ünlü kentlerimiz ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'ye gelen ziyaretçilere ülkemiz sorulduğunda 'Bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk' dediklerine defalarca şahit olmuşsunuzdur. Belki bizler pek farkında olmasak da Türkiyemiz muazzam doğal güzellikleri ile dünya turizminde öne çıkan ülküler arasında yer alıyor. Kadim Anadolu toprakları, benzersiz coğrafi özellikleri, biyolojik çeşitliliği, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle hep fark yaratıyor. Ülkemizin güzellikleri, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp, aynı zamanda ziyaretçilerine huzur verici bir atmosfer sunuyor. Ne diyelim, aslında herkes biliyor, herkes tanıyor... Turizm de rekor üstüne rekorlar gelirken doğal ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kentlerimizi Yeni Asır okuyucuları için derledik.

İZMİR

Listenin en başında şüphesiz İzmir yer alıyor. Türkiye'de Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir çağlar boyunca cazibe merkezi olmayı başarmıştır. Ülkemizin, nüfus bakımından en kalabalık üçüncü şehridir. Ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. İzmir, yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır. İzmir Limanı, Türkiye'nin en büyük yedinci limanıdır. Sıcakkanlı, güler yüzlü insanların yaşadığı İzmir eşsiz sahil ve kumsalları ile dünyaca bilinmektedir.

DENİZLİ

Ege Bölgesi'nde İzmir'den sonra ikinci büyük kentidir. Ege'nin incisi Denizli, tekstil sanayi, metal, gıda ürünleri ve yöreye has Denizli horozu ile meşhurdur. Anadolu Yarımadası'nın güneybatı, Ege Bölgesi'nin güneydoğusunda yer alır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Turizmin yanı sıra sanayi, ihracat ve ticaret merkezidir. Bir yılda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan il, bir turizm kenti olmasının yanı sıra kültür ve sanat merkezi özelliğindedir.

NEVŞEHİR

Nevşehir'in, antik ismi Nissa ve Yunancada "Yeni Şehir" anlamına gelen Neapolis'tir. Selçuklu döneminde fethedilip ismi Muşkara olmuştur. Lale Devri'nin ünlü sadrazamı Damat İbrahim Paşa burada doğmuş ve döneminde şehri imar edip hanlar, camiler, hamamlar gibi yapıların inşasına öncülük ederek bölgenin kalkınmasında önemli bir etkide bulunmuştur. Adını değiştirerek Farsçada "Yeni Şehir" anlamına gelen Nevşehir adını vermiştir. Dünyaca ünlü peribacalarına ev sahipliği yapan kent turizmin gözdelerindendir.

İSTANBUL

20 milyonu aşkın nüfusu ile dev metropol İstanbul taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakıyor. Uğruna şiirler yazılan, şarkılar bestelenen İstanbul sahip olduğu doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla her dönem adından sıkça söz ettiriyor. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, Hilâfetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam dünyasının da merkezi oldu.

BURSA

Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Bursa'da en çok Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait tarihi eserlerin bulunmasının sebebi ise, Bursa'nın Osmanlı Devletinin ilk başkenti olmasıdır. Bursa alışveriş merkezleri, parkları, müzeleri ve çarşısıyla bölgede öne çıkar. Ayrıca Bursa Marmara bölgesinin İstanbul'dan sonra gelen ikinci büyük şehridir. Bursa ve civarında MÖ 4000'li yıllardan itibaren çeşitli yerleşimlerin olduğu saptanmıştır. Yöreye ait kesin bilgiler MÖ 700'lere dayanmaktadır.

MUĞLA

Muğla'yı anlatmaya nereden başlasak inanın bilemedik. 'Muğla anlatılmaz yaşanır' diye söz başlamak en iyisi. Deniz, kum ve güneş üçlemesinin anlam bulduğu eşsiz bir güzellikler bütünlüğünün toplamıdır Muğla. Türkiye'nin en kalabalık yirmi dördüncü şehri olma özelliğini taşır. Ege Bölgesi'nde, topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine giren, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris, Milas, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile ünlü bir yerleşim yeridir. Ege'nin mirasının en belirgin izlerini Muğla'da gözlemleyebilirsiniz.

ÇANAKKALE

Kahramanlık destanlarının yazıldığı kutsal şehir Çanakkale'nin toprakları kanla sulanmıştır desek kesinlikle abartmış olmayız. Çanakkale'yi, Türklerden önce ve sonra diye ikiye ayırmak gerekir. Antik çağdan kalan Troya kalıntıları Çanakkale sınırları içindedir. Bölgede ilk yerleşim yaklaşık 6 bin yıl öncesindeki Bakır Çağı'na dayanır. Fakat bu dönemde şehrin kimliği ve yaşayan insanların özellikleri hakkında pek bir şey bilinmemektedir. Buram buram tarih kokan Çanakkale'yi gezerken tarihin en büyük savaşın yaşandığı topraklarda inanın duygularınıza hakim olamayacaksınız.

ANTALYA

Dünyanın kalbinin attığı yer diye bilinen Antalya Türkiye'nin en kalabalık beşinci şehridir. Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak gösterilmektedir. Özellikle yaz aylarında turist sayısı bakımından birinciliği kimselere kaptırmaz. Kentin tamamı Akdeniz Bölgesi'nin batısında yer alır. Kent, 1980 yılından sonra uygun iklim koşulları ve turizm etkinlikleri nedeniyle hızla gelişmiştir. Dünyanın her ülkesinden turistleri ağırlayan Antalya deniz kum güneş ve tarih turizminin doyasıya yaşandığı merkez konumundadır.