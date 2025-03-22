Efsane kaptanın e-sporcu oğlu

E-sporcu Kaan Karapınar, PCIFIC Espor takımı ile birlikte 9 Mart tarihinde düzenlenen VALORANT oyununda Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. Karapınar'ın takımı, EMEA (Europe, Middle East, Africa) bölgesinde Avrupa'nın en iyi takımı unvanını kazandı ve bölgede esporda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kaan Karapınar'ın takımı, Türkiye Birlik Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olduktan sonra bu uluslararası başarıyla bir kez daha tarih yazdı.

Kaan Karapınar, Yeni Asır Gazetesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaretinde Spor Müdürü Halil Fincan'a, e-spordaki başarılarını anlattı.

SIRADA EMEA PARTNER LİGİ VAR

Bu önemli başarının ardından Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan takım kurucusu Karapınar, hedeflerini EMEA Partner Ligi'ne yükselmek olarak belirledi. Başarılı yönetici, "İspanya, Almanya, Polonya, Fransa ve İtalya'dan takımların katıldığı bir espor turnuvası düzenlendi. Ülke şampiyonları turnuvaya doğrudan katılırken, liglerin ikinci olan takımları turnuvada oynamak için ön elemeye katılmaya hak kazanıyor. Turnuva yayınları sosyal medya gibi platformlarda gerçekleştiriliyor ve geniş bir kitleye ulaşıyor. İzmir merkezli takım olarak iki sezondur şampiyonluğu kazandık ve bizimle beraber 10 takımın bulunduğu ligde bunu başardık. Almanya merkezli şampiyona, bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. EMEA Partner Ligi'ne katılım, şirket için önemli maddi kazançlar ve her yıl farklı bir ülkede (Çin, Amerika gibi) düzenlenen Global turnuvalara katılım gibi partnerlik fırsatları sunuyor" diye konuştu.

BİR SONRAKİ HEDEF

Babası Tahir Karapınar'ın başarı hikayeleriyle büyüdüğünü belirten Kaan Karapınar, "Çocukluk döneminde futbola olan ilgim fazla değildi. Babam da futbolculuk döneminde çok zorluk çektiğinden, yeşil sahalarda olmamı pek desteklemedi. Aslında odaklansaydım futbolcu olabilirdim diye düşünüyorum. Ben de farklı kulvarlardan hayatıma devam ettim. İzmir'de Endüstriyel ve Grafik Tasarım üzerine bir tasarım ofisi sahibiyim. Çocukluğumdan beri futbolun yeri ben de tabii ki ayrı" diye konuştu. Karapınar, önlerinde 2 önemli turnuva olduğunun altını çizerek, "Avrupa Şampiyonası'nda başarı sağlandı ancak Partnerlik için iki turnuva daha geçilmesi gerekiyor. Bu turnuvalardaki şampiyonluk, yüksek miktarda para ödülü sağlayan bir partnerlik anlaşması içeriyor. Önümüzde Türkiye Ligi ve Avrupa turnuvalarını içeren yoğun bir yarışma takvimi mevcut. Partnerlikte yüksek maddi ödüller (1.5-2 milyon dolar) bulunmakta" ifadelerini kullandı.

YOĞUN ANTRENMAN TAKVİMİ

Kaan Karapınar, e-sporcuların çalışma prensibinden şöyle bahsetti: "Sporcuların antrenman programı yoğun olup, öğlen saatlerinde başlayan antrenmanlar, akşama kadar sürmektedir. Her oyun 40-45 dakika ve genelde günlük bireysel antremanlar dışında toplam 5 oyun oynanıyor. Antrenmanlar, el-göz koordinasyonunu, hızlı karar verme becerisini, iletişim becerisini, takım uyumunu, strateji üretmeyi gibi pek çok diğer noktalarda oyuncuları geliştiriyor. Takım koçumuz ve kaptanımız, rakipleri gafil avlama ve neyi daha iyi yapabiliriz stratejileri üzerinde çalışıyor. Buna menajer ve yönetim ekibimizin takıma destek çabası da eklendiği zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Başarımızın bir diğer sırrıda bence aile olabilmek. Takımımızı bir aile olarak görüyorum ve bu aile için mücadele eden herkese teşekkür ediyorum."

OLIMPIYATLARA DAHİL OLABİLİR

Karapınar, 2028 Olimpiyatları'na e-sporun alınma ihtimalini de değerlendirerek, "Olimpiyatlara azalan ilgiyi artırmak için komitenin böyle bir düşüncesi var. Bunu gerçekleştirmek için "Olimpik E-spor Haftası" ismiyle ilk adımı 2025 yılında Suudi Arabistan'da atacaklar. Geçtiğimiz yıllarda Çin'de düzenlenen League of Legends Espor Dünya Şampiyonası'nda, 120 bin kişilik stat tamamen doldu. Ayrıca milyonlarca kişi tarafından turnuvanın online izlenmesi, esporun popülaritesini gösteriyor. E-sporun hızlı temposu ve sosyal medya etkisi, geleneksel eğlence biçimlerine olan ilgiyi etkiliyor. E-spor da aynı geleneksel sporlar gibi efsaneler yetiştirmekte bu da insanların o efsanevi oyuncuları idol olarak örnek almasını sağlıyor. Örneğin League of Legends oyununda 'Faker' adlı Koreli oyuncu dünyada 1 numara ve dünyanın dört bir yanından hayranlara sahip. Bir başka örnek ise Avrupa'da Türk oyuncuların FPS oyunlarındaki başarısı yadsınamaz" cümlelerini kullandı.

PCIFIC E-SPOR

Türkiye ve İzmir'deki büyük kulüplerinin e-spora ilgisini değerlendiren Kaan Karapınar, "Altay'ın e-spor takımı devam ediyor, aktif olarak mücadele ediyorlar, birlikte antrenman yapıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Karşıyaka ve Göztepe'nin ise bildiğim kadarıyla aktif faal bir oluşumu yok. Türkiye genelinde ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Altay'ı sayabilirim" şeklinde konuştu. Kaan Karapınar'ın İzmir merkezli e-spor kulübü olan PCIFIC birden çok kulvarda Türk e-sporunda önemini giderek arttırıyor. Counter-Strike, FC25, Point Blank ve VALORANT gibi oyunlarda üst seviyelerde rekabet eden kulüp geçtiğimiz yıl VALORANT'ta Türkiye'nin en üst ligine çıkmayı başarmıştı. Çıktığı ilk senede lig şampiyonluğuna ulaşan takım Avrupa turnuvası olan 2024 Ascension Kupası'nda da adından sıkça bahsettirdi. Takım sadece yerel bölgede değil özellikle Avrupa bölgesinde ve dünyada adından bahsettirerek tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Geçen yılın Ascension Kupası'nda inanılmaz bir sezon geçiren takım final aşamasına kadar yükseldi ve turnuvayı 2. olarak tamamladı. Bu yıl ülkemizin en önemli espor organizasyonlarından olan BBL Espor ile iş birliğine giden takım, Eylül-Ekim gibi düzenlenecek olan 2025 Ascension Kupası'nda bu sefer şampiyonluğu göğüsleyip EMEA Partner Ligi'ne katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.