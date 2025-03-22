En popüler Türk çizgi roman karakterleri

Bugün gezegenimizin dört bir yanında geniş kitleleri etkileme gücüne sahip süper kahramanların pek çoğu Marvel veya DC Comics gibi devasa çizgi roman yayıncılarının imzasını taşıyor. Ancak yiğitlikleriyle nam salmış, cesaretleriyle düşmanın dizlerini titreten veya en önemli süper gücü "Osmanlı tokadı" olan süper kahramanlar da var.

Yazan ve çizen: Sezgin Burak

İşte Deli Balta'dan Karaoğlan'a ABD'nin yüksek gökdelenleri arasında değil, Anadolu coğrafyasında ortaya çıkan Türkiye'nin çizgi roman karakterleri!

ABDÜLCANBAZ

Türkiye'nin çizgi roman karakterleri söz konusu olduğunda Abdülcanbaz adı anılmadan geçilmemesi gereken figürlerin başında geliyor. Evet, belki uçamıyor, gözlerinden lazer ışınları çıkartamıyordu ama tarihin farklı dönemlerinde boy gösterebiliyordu. Üstelik Abdülcanbaz'ın Osmanlı tokadı ile yere seremeyeceği bir düşman da yok gibiydi! Karikatürist Turhan Selçuk tarafından yaratılan Abdülcanbaz, ilk kez 1957 yılında Türkiye'deki çizgi roman okuyucularıyla buluştu. Bu ilginç karakterin maceraları, o yıllarda Milliyet gazetesinde yayımlanıyordu. Bununla birlikte Turhan Selçuk, Abdülcanbaz'ın hikâyelerinin ortaya çıkış sürecinde ünlü yazar Aziz Nesin'den yardım almıştı. Nesin'in metinlerinde Abdülcanbaz, hilekar ve kurnaz bir turist rehberi olarak varlık bulmuştu. Ancak bir süre sonra Aziz Nesin, daha fazla Abdülcanbaz öyküsü yazmak istemediğine karar verdi. Turhan Selçuk bu gelişme üzerine Rıfat Ilgaz'a başvurdu. Ancak Ilgaz'ın senaryoları da düzenli olarak eline ulaşmıyordu. Böylece Selçuk, Abdülcanbaz'ın öykülerini de kendisi kaleme almaya başladı.

TARKAN

Pek çok insan usta oyuncu Kartal Tibet'in hayat verdiği sinema karakteri ile tanıyor olsa da Tarkan, esasında ülkemizin en sevilen çizgi roman karakterlerinden biri. Karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak'ın kaleminden hayat bulan bu unutulmaz kahramanın ilk macerası ise 1967 yılında Hürriyet gazetesinde okuyucularla buluşmuştu. Bu yenilmez Hun kahramanının, en yakın dostu olan kurt ile birlikte atıldığı heyecan dolu maceralar günlük olarak yayımlanıyor ve çok sayıda insan tarafından ilgiyle takip ediliyordu.

YÜZBAŞI VOLKAN

Ressam Ali Recan, 1971 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü simgeleyen bir çizgi roman karakteri yarattı. İlk kez gazete sütunlarında okuyucularla buluşan ancak takip eden süreçte müstakil bir dergi olarak yayımlanan Yüzbaşı Volkan, iyi eğitimli, cesur ve girdiği tüm mücadelelerden alnının akıyla çıkmasını bilen bir pilot olarak tasvir ediliyordu. Yüzbaşı Volkan, barış yanlısı fakat ülkesini tehdit eden tüm tehlikelere karşı göğsünü siper etmekten çekinmeyen, hatta gerektiğinde tehlikeli UFO'lar dahi savaşmaktan kaçınmayan bir kahramandı.

KARAOĞLAN

Türkiye, 1960'lı ve 70'li yıllarda çizgi romanların son derece popüler olduğu bir ülkeydi. 1980'lerin ilk yıllarından itibaren ülkemizde çizgi roman sektörü üretici ve tüketici nazarında önemli bir değişim geçirdi ve türe olan ilgi günden güne azaldı. Ancak öncesindeki yıllarda özellikle Teksas ve Tommiks gibi ikonik çizgi romanlar, yüz binlerce okuyucu tarafından takip ediliyordu. İşte bu dönemler yerli çizgi romanların da atın çağıydı. 1963 yılında yayımlanmaya başlayan Karaoğlan ise şüphesi ülkemizin en ünlü çizgi roman kahramanlarından biriydi. Yönetmen, senarist, yapımcı ve çizgi roman sanatçısı Suat Yalaz'ın çizdiği Karaoğlan, aynı isimli haftalık çizgi roman serisinin başkahramanıydı. Çizgi roman serisi atletik vücudu, cesareti ve gözü kara yapısıyla dikkat çeken ve ihtiyacı olan hemen herkese yardımcı olmaktan geri durmayan kahraman bir Uygur gencinin maceraların konu alıyordu. Ülkemizdeki çizgi roman okuyucuları tarafından uzun yıllar boyunca ilgiyle takip edilen Karaoğlan, Kartal Tibet'in başrolünde yer aldığı aynı isimli film serisi ile beyaz perdeye de uyarlandı ve önemli bir gişe başarısı elde etmeyi başardı.

MALKOÇOGLU

Türkiye'nin çizgi roman kahramanları listesinin son sırasında yer alan kahramanlardan biri de Malkoçoğlu. İlk kez ekim 1964'te Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilen çizgi roman serisinin yaratıcısı ise Ayhan Başoğlu. Başoğlu'nun 16. yüzyılda gerçekten yaşadığı ileri sürülen, Malkoçoğulları adıyla bilinen Osmanlı akıncı birlikleri üzerine yaptığı araştırmaların ardından bu topluluğa mensup bir karakteri stilize etmesiyle ortaya çıkan çizgi roman serisi, tıpkı Kara Murat ve Tarkan gibi önemli bir sinema figürü haline gelmeyi başardı. Malkoçoğlu Krallara Karşı, Malkoçoğlu Kara Korsan, Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor, Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri ve Malkoçoğlu Cem Sultan isimli sinema filmlerinde bu ölümsüz çizgi roman karakterine Cüneyt Arkın hayat veriyordu.

DELİ BALTA

Türkiye'nin çizgi roman karakterleri listemizin üçünü sırasında Deli Balta isimli ikonik kahraman yer alıyor. Ressam ve yazar Gürbüz Azak tarafından yaratılan, silah kullanmadaki ve at binmedeki üstün meziyetleri ile hatırlanan bu yetenekli Osmanlı askeri, zaman zaman Anadolu topraklarında ülkesi için amansız mücadelelere girişiyor, bazen de oldukça zorlu ve gizli yurt dışı görevlerine faaliyet gösteriyordu.

KARA MURAT

Kara Murat: Denizler Hakimi, Kara Murat: Fatih'in Fedaisi veya Kara Murat: Ölüm Emri, ünlü sinema filmi serisine dahil olan yapımlardan bazıları. Cüneyt Arkın'ın unutulmaz performanslara imza attığı Kara Murat serisi Türk sinemasının en yapımlarından bazılarının ihtiva ediyor. Gazeteci ve yazar Rahmi Turan tarafından yaratılan Kara Murat karakterine çizgileriyle hayat veren isim ise Abdullah Turan. Bu yetenekli savaşçının ilk macerası ise 1971 yılında Günaydın gazetesinde yayımlandı.

USTURA KEMAL

1972 yılında ressam Haldun Sevel tarafından yaratılan Ustura Kemal, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde İstanbul'da yaşayan Kemal adındaki bir kabadayının maceralarını konu alıyordu. Ustalıkla kullandığı usturası sayesinde bu lakapla anılan vatansever kahramanın başkenti işgal eden düşman askerleri karşısındaki korkusuz duruşu, aynı isimli çizgi roman serisinin esas anlatısını oluşturuyordu. Yayımlandığı ilk andan itibaren büyük bir popülarite yakalayan seri, pek çok çizgi roman sanatçısında da ilham kaynağı olmuştu.