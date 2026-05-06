Aydın'da CHP’li başkanı eleştirdi fatura oğluna kesildi

'BENİM GÜNAHIM NE BABA?'

Oğlunun kulüpten çıkarıldığını tesadüfen öğrendiğini belirten baba Karasu, Poyraz'ın kulübün WhatsApp grubundan çıkarılması üzerine durumdan şüphelendiklerini söyledi. Daha sonra antrenör Doğuş Erdem'i aradığını ifade eden Karasu, "Bana 'Poyraz bundan sonra antrenmanlara katılmayacak' denildi. Sebebini sorduğumda ise antrenör Doğuş Erdem, kararın Belediye Başkanı'nın talimatı olduğunu söyledi" diye konuştu. Yaşananların oğlunu psikolojik olarak da etkilediğini belirten baba Karasu, "Çocuğum bana 'Benim günahım ne baba?' diye soruyor. Bu sorunun cevabını veremiyorum. Bir çocuğun hayalleriyle oynanamaz. Başkan kendi egosunu benim çocuğum üzerinden tatmin etti" dedi. Karasu, belediye binası önüne bıraktıkları siyah çelenkle yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuna duyurmak istediklerini ifade ederek, "Herkes gerçeği görsün istedim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

DİĞER