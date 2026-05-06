Aydın'da CHP’li başkanı eleştirdi fatura oğluna kesildi

Kuyucak Belediyespor çatısı altında karate sporuyla ilgilenen Poyraz Karasu, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Henüz 13 yaşında olmasına rağmen 1 Balkan ikinciliği, 2 Türkiye ikinciliği, 2 Aydın İl Şampiyonluğu ve toplam 23 madalya kazanan genç sporcu, yeni madalyalara uzanmanın hayalini kurarken Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın talimatıyla kulüpten çıkarıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
'SPORCU DÜŞMANI BAŞKAN'
Genç sporcunun babası Ali İhsan Karasu'nun sosyal medyada kendisini beceriksizlikle suçlamasına kızan Başkan Doğanca, kulüp antrenörü Doğuş Erdem'e sporcu Poyraz Karasu'nun kulüpten çıkarılması talimatı verdi. Öfkesini sporcudan çıkartan Doğanca'nın bu talimatı üzerine siyah kuşak sahibi milli karateci kulüpten uzaklaştırıldı. Duruma isyan eden baba Ali İhsan Karasu, eşi Nadiye Karasu ve çocuğuyla birlikte Kuyucak Belediyesi önüne giderek üzerinde "Spor ve sporcu düşmanı başkan" yazılı siyah çelenk bıraktı. Olay sonrası açıklama yapan baba Ali İhsan Karasu, oğlunun yıllardır büyük emek verdiği spor hayatının siyasi bir hesaplaşmaya kurban edildiğini öne sürdü.
ELEŞTİRİYİ KALDIRAMADI
Karasu, "Kuyucak'ta 4 yıl önce karate kursu açıldı. Çocuğumu bu kursa yazdırdım. Müsabakalarda önemli başarılar elde etti. Türkiye'de ve Balkanlar'da dereceler aldı. Aynı zamanda milli sporcu oldu. Önceki dönemde sporcuların tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyordu. Uğur Doğanca göreve geldikten sonra sporcular yalnız bırakıldı. Ben de bunu eleştirdim" dedi. Sosyal medya paylaşımlarının ardından hedef haline geldiklerini iddia eden Karasu, "Başkanın beceriksizliğini eleştirdim diye oğlumun kulüpten atılması kabul edilemez. Eğer bir hesabı varsa benimle görsün. Çocuğumun geleceğiyle oynamasın" ifadelerini kullandı.
'BENİM GÜNAHIM NE BABA?'
Oğlunun kulüpten çıkarıldığını tesadüfen öğrendiğini belirten baba Karasu, Poyraz'ın kulübün WhatsApp grubundan çıkarılması üzerine durumdan şüphelendiklerini söyledi. Daha sonra antrenör Doğuş Erdem'i aradığını ifade eden Karasu, "Bana 'Poyraz bundan sonra antrenmanlara katılmayacak' denildi. Sebebini sorduğumda ise antrenör Doğuş Erdem, kararın Belediye Başkanı'nın talimatı olduğunu söyledi" diye konuştu. Yaşananların oğlunu psikolojik olarak da etkilediğini belirten baba Karasu, "Çocuğum bana 'Benim günahım ne baba?' diye soruyor. Bu sorunun cevabını veremiyorum. Bir çocuğun hayalleriyle oynanamaz. Başkan kendi egosunu benim çocuğum üzerinden tatmin etti" dedi. Karasu, belediye binası önüne bıraktıkları siyah çelenkle yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuna duyurmak istediklerini ifade ederek, "Herkes gerçeği görsün istedim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.