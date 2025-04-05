Dünyanın en eski şehirleri

Hazır mısınız? Şimdi zamanda yolculuğa çıkıyoruz! Ama bu, sıradan bir yolculuk değil. Bizi bekleyen duraklar, insanlığın binlerce yıldır yaşamaya devam ettiği, tarih kitaplarının sayfalarından çıkıp günümüze kadar ulaşan şehirler! Evet, İnsanların binlerce yıldır yaşamaya devam ettiği en eski şehirler arasından bazıları binlerce yıl önce kurulmuş, uygarlıkların doğuşuna tanıklık etmiş, imparatorlukları ağırlamış ve hâlâ ayakta! Bir şehir düşünün ki sokaklarında yürürken taş duvarlar binlerce yıl öncesinin hikâyelerini fısıldıyor, eski pazarlardan yükselen baharat kokuları geçmişin yankılarını taşıyor. Şimdi, tarihin tozlu sayfalarını bir kenara bırakın ve bu efsanevi şehirlerin günümüze nasıl ulaştığını keşfetmeye hazır olun! Eriha'dan Atina'ya, Şam'dan Gaziantep'e kadar uzanan bu büyüleyici yolculukta, geçmiş ve günümüz iç içe geçiyor. İşte insanların yaşamaya devam ettiği en eski şehirler...

BİBLOS, LÜBNAN

Eğer bugün okuma yazma biliyorsanız, bunu bir bakıma Biblos şehrine borçlusunuz! MÖ 5000 civarında küçük bir balıkçı köyü olarak kurulan Biblos, zamanla MÖ 3000'lerde büyük bir liman kentine dönüştü. Fenikelilerin bu şehirde günümüzde kullandığımız Latin alfabesinin atası kabul ediliyor! Antik Mısır'dan Roma İmparatorluğu'na, Osmanlı'dan modern çağlara kadar sayısız medeniyetin iz bıraktığı Biblos, günümüzde 100.000 nüfuslu küçük ama tarihi açıdan dev bir yerleşim yeri. Eğer tarihe ilginiz varsa, buraya yolunuzu düşürmeden olmaz!

FİLİBE, BULGARİSTAN

Bugünkü Bulgaristan sınırlarında yer alan Filibe (Plovdiv), Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri. Şehrin tarihi geçmişi MÖ 4000'lere kadar uzanıyor. Evet, yanlış okumadınız! Filibe, Roma döneminde sanatın, ticaretin ve eğlencenin merkezi olmuş. Buradaki antik tiyatro ve stadyum, dönemin ihtişamını gözler önüne seriyor. Şehrin sokaklarında yürürken Roma, Bizans, Osmanlı ve modern Avrupa mimarisinin bir arada olduğunu görebilirsiniz. Bugün Filibe, Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri ve kültürel başkenti olarak anılıyor. Her yıl düzenlenen sanat festivalleriyle tam bir kültür mozaiği sunuyor!

GAZİANTEP, TÜRKİYE

Milattan Önce 3650 yılı olarak bilinen Gaziantep, dünyanın en eski ve en kadim şehirleri arasında yer alıyor. Dülük Antik Kenti, Zeugma Antik Kenti, Rumkale, Karkamış Antik Kenti, Tilmen Höyük gibi önemli tarihi kalıntılarının yanı sıra Gastronomi dalında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler ağına girerek önemli bir turizm potansiyeline sahip olan kent ziyaretçilerini bekliyor.

SUSA, İRAN

MÖ 4200 civarında kurulan Susa şehri, Elam, Pers ve Pars imparatorluklarının başkenti olmuş, yani binlerce yıl boyunca büyük bir medeniyetin merkezi olarak kalmış! Burada bulunan Ahameniş saraylarının kalıntıları, Susa'nın bir zamanlar ne kadar güçlü bir şehir olduğunu gözler önüne seriyor. Hatta, İncil'de bile adı geçen bu antik kent, sadece tarihi değil, aynı zamanda dini açıdan da büyük bir öneme sahip. Bugün, antik Susa'nın bulunduğu bölge Şuş olarak biliniyor ve İran'ın en önemli tarihi mekanlarından biri olmaya devam ediyor.

ERİHA, FİLİSTİN

Şimdi sıkı durun! Burası sadece eski değil, kelimenin tam anlamıyla tarihin başladığı yerlerden biri! Eriha, tam 11.000 yıllık bir geçmişe sahip ve dünyanın en eski yerleşim yeri olarak kabul ediliyor. Ürdün Vadisi'nin sıcak topraklarında yükselen bu şehir, tam 23 farklı medeniyetin üst üste inşa ettiği bir tarihi katmanlar yığını! Düşünün, bu topraklarda binlerce yıl boyunca sayısız insan yaşamış, savaşlar görmüş, imparatorluklar kurulup yıkılmış. Günümüzde ise Eriha, 20.000 nüfuslu sakin bir kasaba olarak hayatına devam ediyor. Ama o taş sokaklarda yürürken, geçmişin izlerini hissetmemek mümkün değil!

ATİNA, YUNANİSTAN

İnsanların binlerce yıldır yaşamaya devam ettiği en eski şehirler listemize devam ediyoruz. Yunanistan'ın başkenti Atina, tarih sahnesine MÖ 3000'lerde çıkmış, Miken Uygarlığı döneminde ise tam bir güç merkezi olmuş. Ama asıl bombayı MÖ 5. yüzyılda patlatıyor: Demokrasi burada doğuyor! Felsefe? Sanat? Bilim? Sokrates, Platon, Aristoteles gibi dehaların yetiştiği, dünyanın en önemli tapınaklarından biri olan Parthenon'un yükseldiği yer burası. Akropolis'in taşlarında binlerce yılın hikâyesi saklı! Bugün Atina, 3 milyonu aşkın nüfusuyla hâlâ Yunanistan'ın kültürel ve tarihi başkenti. Bir gün yolunuz düşerse, mitolojik tanrıların ayak bastığı bu topraklarda yürümek gerçekten büyüleyici olacak!

FEYYUM, MISIR

Mısır'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Feyyum'un geçmişi günümüzden tam 6000 yıl öncesine dayanıyor! Antik Mısırlılar buraya "Shedet" derdi, Yunanlılar ise biraz daha havalı bir isim bulmuş: "Crocodilopolis"! Evet, bildiğimiz "Timsahlar Şehri"! Bunun nedeni de, burada kutsal kabul edilen Sobek adlı timsah tanrısına tapınılması. Peki, sadece timsahlar mı? Tabii ki hayır! Feyyum, Antik Mısır döneminde tarımın ve ticaretin kalbi olmuş. Orta Krallık ve Roma dönemlerinde de gelişmeye devam etmiş. Bugün ise yaklaşık 433.000 kişilik nüfusuyla hâlâ Mısır'ın önemli kültürel merkezlerinden biri. Eğer tarihe meraklıysanız, buradaki antik kalıntılar sizi zamanda yolculuğa çıkaracak!