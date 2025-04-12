Mark Wolynn’den ‘Seninle Başlamadı’

Mark Wolynn, aniden ortaya çıkan ve bilinen bir tedavisi olmayan göz hastalığının şifasını aramak için çıktığı yolda sıra dışı deneyimler yaşar. Bu deneyimler, onu kalıtsal aile travmalarıyla ilgili derin araştırmalara sürükler. İşte bu araştırmaların başlangıcı olan ve kitaplaştırılan "Seninle Başlamadı" adlı ilk eseri dünya çapında ses getirdi. Mark Wolynn, bu eseriyle adeta bir rehber gibi okurlarını iyileşmeye doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Yayımlandığı 2016 yılından itibaren 19 farklı dile çevrilen bu kitap, dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Kitab, genellikle ihmal edilen, miras alınan aile travmalarını ve hayatımız üzerindeki etkisini ele alıyor. Wolynn, önceki nesillerden gelen travmatik deneyimlerin hücresel bellek aracılığıyla aktarılabileceğine ve duygusal ve fiziksel refahımızı etkileyebileceğine dair ikna edici kanıtlar sunuyor.

TRAVMA DİLİ

Wolynn, "travma dili" kavramını ele alıyor ve bireylerin bilinçsiz bir şekilde çözülememiş aile travmalarını nasıl yeniden oynayabileceğini veya yeniden sahneleyebileceğini inceliyor. Miras alınan travmanın ilişkilerde, kariyer seçimlerinde, sağlık sorunlarında ve duygusal kalıplarda nasıl ortaya çıkabileceğine dair örnekler sunuyor. Kitap, bu kalıpları tanımlamanın ve anlamanın iyileşme ve nesiller arası döngüyü kırmanın kritik bir adım olduğunu vurguluyor. Kitap, bilinçsiz sadakatin aile travmasını sürdürmedeki rolünü araştırıyor. Wolynn, bireylerin genellikle kendi refahlarından ödün vererek önceki nesillere ait yükleri ve sorumlulukları bilinçsiz bir şekilde üstlendiklerini söylüyor. Bu dolanıklıkları tanımlama ve serbest bırakma stratejileri sunuyor, bu da bireylerin daha sağlıklı sınırlar oluşturmasına ve kendi yaşamlarını yeniden kazanmasına olanak tanıyor. Wolynn, "rezonans" kavramını ele alıyor ve bilmeden atalarımızın duygusal deneyimlerini taşıyıp yeniden oluşturabileceğimizi inceliyor. Bu çözülememiş duygulara erişmek ve serbest bırakmak için yöntemler sunuyor, bu da yönlendirilmiş görselleştirme, terapötik diyaloglar ve somatik uygulamaları içeriyor.