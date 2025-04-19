İzmir’de sanata yeni bir soluk kazandırılıyor! İKÇÜ film festivali başlıyor

İKÇÜ Film Festivali, "Keşif ve Bilgi" ile "Aile" mottoları doğrultusunda yol alacak. Üniversitenin adını aldığı 17. yüzyıl coğrafyacı ve bilim insanı Katip Çelebi'nin keşif ve bilgiye verdiği önemi temel alan festival, aynı zamanda toplumu oluşturan çekirdek birim olan aileyi de ön plana çıkarıyor. Bu iki kavram, festivalin genel temasını ve amacını oluşturuyor. Festival, üniversitenin akademik ve sanatsal üretimi ile kültürel katkılar arasında bir köprü kurma misyonunu da vizyonuna dahil ediyor. Festival, sinema alanındaki en iyi örnekleri gençlerle ve sinemaseverlerle buluşturmayı amaçlıyor. Festivalde, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri olmak üzere üç ana yarışma kategorisi bulunuyor. Ayrıca, ulusal uzun metraj film seçkisi ve çeşitli özel seçkiler, atölye ve paneller de festival kapsamında yer alacak. 27-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, genç sinemacılara önemli bir platform sunmayı hedefliyor.

GÖRÜNÜRLÜK KAZANDIRACAK

Festival, çeşitli sinema eserlerini izleyiciyle buluşturmanın yanı sıra, İzmir'in sinema kültürüne katkı sağlama, gençleri sinema sanatına teşvik etme ve farklı sinema türlerine görünürlük kazandırma amacı taşıyor. Ana akım dışında kalan kısa kurmaca, belgesel ve canlandırma filmlerin seyirciyle buluşmasına olanak tanıyan festival, aynı zamanda sinema ile ilişkili diğer sanat dallarını da destekliyor. Festivalin organizasyonu İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi himayesinde yürütülürken, tüm süreçler Festival Yürütme Kurulu'nun sorumluluğunda gerçekleşiyor. Festivalin direktörlüğünü Burak Taylan Yılmaz üstleniyor. Organizasyon ise İKÇÜ Medya ve İletişim Topluluğu tarafından gerçekleştiriliyor. Festival koordinatörlüğü, teknik ve idari süreçlerin eksiksiz şekilde yürütülmesini sağlarken; koordinatör, Yürütme Kurulu bilgisi dâhilinde tüm hazırlıkları yürütüyor. Yarışmaya 1 Ocak 2023 ve sonrasında tamamlanmış kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri başvurabiliyor. Başvurular yalnızca çevrim içi olarak, ikcufilmfest.info@ikcu.edu.tr adresine yapılacak. Gönderilecek filmlerin Türkçe dışında bir dilde olması halinde, Türkçe altyazı zorunluluğu bulunuyor.

SON BAŞVURU

Kısa film kategorisinde kurmaca, deneysel, canlandırma ve yapay zekâ ile üretilmiş filmler; öğrenci filmleri kategorisinde ise kurmaca, belgesel, deneysel, canlandırma ve yapay zekâ içerikleriyle başvuru yapılabilecek. Belgesel filmler için maksimum süre 60 dakika, diğer türler içinse 20 dakika olarak belirlendi. Süre aşımlarında yüzde 10'luk tolerans uygulanabilecek. Her katılımcı yalnızca bir kategoriye ve en fazla iki filmle başvurabiliyor. Ön jüri tarafından belirlenen filmler, festival kapsamında ana jüri ve izleyicilerle buluşacak. Daha önce başka festivallere katılmış ya da ödül kazanmış yapımlar da yarışmaya kabul edilecek. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2025 saat 23:59 olarak duyuruldu.

YAPIM DESTEĞİ

Festivalde değerlendirme süreci ön jüri ve ana jüri olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek. Ön değerlendirmeyi geçen filmler, festivalin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Ana jüri ise festival tarihlerinde filmleri izleyerek kazananları belirleyecek. Her jüri kategorisinde en az üç uzmandan oluşacak ve kararları kesin kabul edilecek. Festivalde her kategoride "En İyi Film" ödülü sahibine 20.000 TL ve ödül heykelciği verilecek. Ayrıca Kısa Film Yönetmenleri Derneği Jüri Özel Ödülü kapsamında yapım desteği sağlanacak. Ödüller, yönetmen veya yapımcılara takdim edilecek.