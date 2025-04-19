Lüksün yeni adı: Spor şıklık

2010'ların moda dergileri sayfalarını karıştırdığınızda, öğle brunch'larında objektiflere gülücük saçan, elinde markalı çantası ve ayağında 10 cm'lik stilettoları olan kadınları görürdünüz. O zamanlar bu görüntü, özellikle Kardashian'ların medyadaki etkisiyle lüksün adeta bir simgesiydi. Brunch saatinde şıklığın doruğuna ulaşan bu görünümler, "ben zamana hükmediyorum" mesajını net bir şekilde verirdi. Oysa bugünlerde aynı mesajı vermenin yolu çok daha rahat ve spor bir yerden geçiyor.

KENDİNE VAKİT AYIRABİLMEK

Sabah saat 8'de yapılan mobilite egzersizleri, sıcak yoga seansları ve cycle dersleri... Sosyal medyadaki düzenli yaşam hayalini besleyen bu aktiviteler, sadece sağlıklı olmak için değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının parçası olarak öne çıkıyor. Bu derslere giyilen spor kıyafetler artık yalnızca stüdyoda değil, gün boyu sokakta da kendine yer buluyor. Yoga çıkışı bir kafede matcha yudumlamak ya da şehri dolaşmak; bunlar artık zenginliğin ve "kendine vakit ayırabilmenin" göstergesi sayılıyor.

ÜNLÜ SİMGELERDEN

Geçmişte lüks bir mekâna çantasız girmek bir eksiklik sayılabilirdi. Bugünse şık bir tayt, kaliteli bir sporcu sütyeni ve havalı bir kot ceketle aynı mekânda "cool" kategorisine girebilirsiniz. Bu kombin, zamanın sizin kontrolünüzde olduğunu anlatmanın yeni yolu. Hailey Bieber'ın Pilates sonrası kahvesiyle görüntülendiği rahat ve havalı kombini, bu akımın ünlü simgelerinden biri haline geldi bile.

UYGUN FİYATLI MODA

Üstelik artık bu stil için binlerce lira harcamanıza da gerek yok. Gösterişli logoların popülerliğini yitirmesi, modanın sosyo- ekonomik kodlarında da ciddi bir değişim yaşandığını gösteriyor. Sadece pahalı giyinmek değil, özgür ve zamana hükmeden bir yaşam sürmek daha çok takdir görüyor. Gösteriş yerini yalın estetiğe bırakırken, spor giyimin yükselişi bu dönüşümün bir yansıması.

JENERASYON FARKI

Z jenerasyonu için lüks, pahalıya sahip olmak değil; zamanı dilediğince kullanabilmek. Eskiden sadece antrenmanlarda giyilen eşofmanlar ve taytlar, artık hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Moda markaları da bu değişimi görmezden gelmiyor ve spor giyimi "lifestyle" kategorisine entegre ediyor. Globalde büyüyen spor markaları, bu yeni anlayışın yaygınlaştığının açık bir göstergesi.