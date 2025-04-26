Beyaz spor ayakkabılara veda etmenin vakti

Birçok marka birçok modelinde, bir dizi trend spor ayakkabı ön plana çıkarmaya başladı. Bu spor ayakkabıların ortak noktası ise, kullanıcıların ayakkabılarını ruh hallerine ya da kıyafetlerine uygun şekilde seçmelerine olanak tanıyan geniş renk yelpazesinde sunulmaları oldu.

RETRO VE PARLAK

Özellikle retro tarzda olan parlak renkli spor ayakkabılar giderek daha popüler hale geliyor. Son sezonlarda sokak stilistleri arasında pop of red ve sandwich dressing gibi stil hilelerinin yaygınlaştığını gördük. Sandviç yöntemi, üst ve ayakkabının aynı renkte olduğu, ortada ise zıt bir rengin kullanıldığı bir kombinasyon tekniğini ifade ediyor. Eşsiz ve renkli spor ayakkabılar, dopamin giyinme trendine daha incelikli bir yaklaşım sunarken, aynı zamanda sessiz lüks akımıyla birlikte gelen nötr tonlara da adeta bir panzehir niteliğinde. "Pop of red" stil hilesi, etkisini yitirecek gibi görünmüyor. Bir çift kırmızı spor ayakkabı, bu trende ayak uydurmanın en kolay yollarından biri. Sarı spor ayakkabılar, Kill Bill filminde Uma Thurman'ın giydiği Onitsuka Tiger modeli sayesinde birkaç sezondur sokak modası tutkunları arasında oldukça popüler.

İLGİ AYAKLARDA

Biraz daha az tahmin edilebilir bir tercih arayanlar için, yaz ayları için mükemmel bir seçenek olan turuncu ideal bir alternatif olabilir. Sade bir atlet ve kot pantolonla kombinleyerek, tüm ilgiyi spor ayakkabılarınızın üzerine çekebilirsiniz.

Pembe ve turuncu Adidas Tokyo modellerinden, pembe ve kırmızı tonlardaki Nike Cortez'lere kadar, pembe spor ayakkabılar son aylarda Vogue ofisinde sıkça karşımıza çıktı. Tam anlamıyla #balletcore tarzını benimsemek istemiyorsanız, bu ayakkabıları daha sportif silüetlerle ve koyu tonlarla kombinleyerek denge sağlayabilirsiniz.