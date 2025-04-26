Dünyanın en küçük otel odaları

Japonya'nın Osaka şehrinde 1979 yılında kurulan dünyanın ilk kapsül oteli, gece olduğunda düzenli sıralarda yatan bedenlerle morgu andırıyor olabilir. Ancak sabah olduğunda, genellikle geç saate kadar çalışmış iş insanları ofislerine dönmek üzere uyanır, bu verimli uyku çözümünün onları sabahın erken saatlerinde evlerine gitmekten kurtarmasına şükran duyardı. Zamanla bu konsept yayıldı.

Yalnızca yatak büyüklüğündeki odalarda kalmaktan rahatsızlık duymayan turistler de bu alışılmadık Japon kültürünü deneyimlemek için bu otellerde konaklamaya başladı.

Günümüzde ise, artan emlak fiyatlarının körüklediği yüksek otel ücretleri, bu genellikle düşük maliyetli olan konsepti daha da cazip hale getiriyor.

DOLAP AŞKI HOLLANDA

Amsterdam'ın lüks semti Oud Zuid'deki bu otelde konuklar dolaplarda uyuyor. 17. yüzyıldan kalma Hollanda geleneksel "bedstee" (dolap-yatak) geleneğinden esinlenmiş bu otel, üst kattaki sevimli ahşap merdivenlerle ulaşılan kapsüller ve kırmızı beyaz perdelerle nostaljik bir hava yaratıyor. Bahçede dinlenebilir ya da şehir merkezindeki Rembrandt Evi Müzesi'ne yürüyerek ulaşabilirsiniz.

ÇÖL VAHASI KOLOMBİYA

Kolombiya'nın ikinci büyük çölü Tatacoa'nın sadece 10 dakika uzağındaki bu otel, rengarenk beton kanalizasyon borularından dönüştürülmüş 37 küçük kapsül sunuyor. İklimlendirilmiş bu minik odalarda çift kişilik yatak var. Odaların neredeyse yarısında ortak banyo kullanılıyor; ancak fiyatlar uygun. Bahçesi, havuzu, barı ve restoranıyla bu çöl vahası, yıldızlı gökyüzünün ve kırmızımsı kaya oluşumlarının keyfini çıkardıktan sonra rahat bir mola sunuyor.

GÖKYÜZÜNE TIRMAN PERU

Peru'nun Kutsal Vadisi üzerinde kayalıklara tutunmuş şeffaf uyku kapsüllerinde bir gece geçirmek, herkesin rahatlama anlayışına hitap etmeyebilir; ancak adrenalin tutkunları için bu deneyim rakipsiz. Kapsüller 300 derecelik dağ manzaraları ve vadide süzülen kondor kuşlarıyla nefes kesiyor. Otele ulaşmanın tek yolu yaklaşık 400 metrelik dik bir tırmanış, fakat deneyim gerekmiyor - sağlıklı olmak ve yükseklik korkusu taşımamak yeterli. Dönüş yolculuğu ise zipline ile çok daha hızlı. Her kapsülde özel bir banyo var, böylece gece tuvalet ihtiyacı bile güvenli. Güne özel terasınızda çay içerek başlayabilirsiniz.

UYKU LABORATUVARI JAPONYA

Fukuoka'dan Hokkaido'ya kadar Japonya genelinde 13 şubesi bulunan Nine Hours oteller zinciri, alışılmadık bir yan ürün sunuyor: Uyku verileri. Shinagawa İstasyonu ve Akasaka şubelerinde "9h sleep fitscan" adlı bir hizmet mevcut. Bu hizmette sensörler nefes alıp verme, yüz ifadeleri gibi verileri toplayarak kalp atış hızını izleyen, uyku apnesi tespit eden ve horlamayı gözlemleyen bir uyku raporu oluşturuyor. Beyaz, minimalist dekorasyonu ve bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen parlak kapsülleriyle, konfor yerine yenilikçi ve uygun fiyatlı konaklamaların ön planda olduğu bu sektörde fark yaratıyor.

KİTAPLAR ARASINDA UYKU ÇİN

Çin'in Zhejiang Eyaleti'nde geleneksel bir kerpiç ahşap çiftlik evi, 2019'da kapsül hostel, kitapçı ve kütüphane olarak yeniden açıldı. Yerel bambudan yapılmış rafların arasında saklanan yatak bölmeleri sadece bir kişinin yatabileceği büyüklükte. Zikzaklı merdivenlerle birbirine bağlanan katlar, çevredeki orman yollarını andırıyor. Cam duvarlar gece binayı bir katedral gibi aydınlatıyor ve manzara büyüleyici.