Gözyaşıyla patlamış mısır karışır mı, deneyin!

Bazı filmler vardır, hissedilir ve yaşanır. İzledikten sonra konuşmak istemezsin, ekrana uzun uzun bakarsın ya da içinde bir burukluk oluşur. Bu listede sizin için bu etkiyi yaratan dram filmlerini bir araya getirdik. Bazıları bir çocuğun gözünden dünyayı anlatırken, bazıları da bir babanın çaresizliğini konu alıyor. İşte, dram dolu sahneleriyle ağlatan filmler!

MİLYONLUK BEBEK

Milyonluk Bebek filminde, Frankie Dunn, yaşamını boksörlere ringde ustalık kazandırarak geçirmiştir. Öğrencilerine verdiği en önemli öğüt, hayatın temel kuralıdır: Her şeyden önce kendini koru! Bir yandan da kızından uzaklaşmanın acısıyla sarsılan Frankie, yavaş yavaş içsel bir değişim geçirir. Bir gün kapıları çalan Maggie Fitzgerald ise boksa başlamak istediğini belirtir.

HACHI: BİR KÖPEĞİN HİKAYESİ

Hikaye Profesör Parker Wilson'ın, Japon kökenli Akita inu cinsi köpeği bulup sahiplenmesiyle başlar. Profesörün eşi bu duruma ilk başlarda tepkili olsa da, köpek ile aralarındaki bağ zamanla güçlenir. Hachi, ailenin sevgisini kazanır ve her gün sahibini tren istasyonuna kadar yolcu eder, dönüş saatine kadar ise orada onu bekler.

PIECES OF A WOMAN

Ağlatan filmler serimizin dördüncü yapımı olan "Pieces of a Woman", bebeğini doğum sırasında kaybeden bir kadının yaşam öyküsüne odaklanıyor. Evde doğum yaparken bebeğini kaybeden kadın, yaşadığı büyük acıyla sarsılır ve bu travma ile baş etmeye çalışır. Bebeğinin ardından yas tutarken, aynı zamanda kocası ve annesiyle yaşadığı sorunları çözmeye de çalışır.

12 YILLIK ESARET

12 Yıllık Esaret, özgürlüğünü yeniden kazanmaya çalışan Solomon Northup'un hikayesini anlatıyor. New York'ta yaşayan müzikle uğraşan siyahi bir adam olan Solomon, ailesiyle mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak bir gün Washington'a gitmek için işe gittiği 2 adam tarafından kaçırılıp Güney'de köle olarak satılır. Deneyimleri onu değiştirirken, umutsuz insanların çaresizliğine tanık olur.

KIZ KARDEŞİMİN HİKAYESİ

Fitzgerald çifti, kızları Kate'in lösemi olduğunu öğrenir. Çocuklarının sadece birkaç yıl ömrü kaldığı gerçeği onları derinden etkiler. Kate'e donör olması için Anna adında bir bebek sahibi olmaya karar verirler. İlk olarak Anna'nın göbek bağı kanı kullanılır. Yıllar sonra Kate'e kemik iliği nakli gereklidir ve 11 yaşındayken böbrek nakline ihtiyacı vardır. Bu durum üzerine Anna, ailesini dava etme kararı alır. Bu karar aileyi parçalar çünkü Kate'in hayatta kalabilmesi için bu işlemlerin yapılması gerekmektedir.

UYANIŞ

Oliver Sacks'ın kendi yaşam hikayesini anlattığı aynı adlı kitaptan beyaz perdeye uyarlanan film, bilime adanmış yalnız bir doktorun icat ettiği bir ilaçla hayatları değiştirdiği insanların öyküsünü konu alıyor. Yeni görev yeri olan hastanede çalışmaya başlayan nörolog Malcolm Sayer, daha önce hiç karşılaşmadığı bir rahatsızlık türüne sahip olan bir hasta grubu ile karşılaşır. Bu hastalar yıllardır hareketsiz ve uykuda gibi yatağa bağlı bir şekilde yaşamaktadırlar. Doktor Malcolm, bu durumu iyileştirebileceğine inandığı bir ilacın bu hastalara faydalı olabileceğini düşünerek tedaviye başlar.

UMUDUNU KAYBETME

Ağlatan filmler önerimizin ilki Umudunu Kaybetme, iş hayatında zorluklarla karşılaşan ve aynı zamanda başarılı bir ebeveyni konu alıyor. Başrol oyuncumuzun eşi sıkıntılara daha fazla dayanamayacağına karar verir ve onu terk eder. Oğlu Christopher da babasının yanında kalır. Eşinin evi terk etmesine alışmaya çalışan baba-oğul, ev sahibi tarafından dışarı atılır. Sokaklarda kalarak tuvaletlerde temizlik yaparak hayatta kalmaya çalışırlar. Mücadeleci baba için en değerli şey ise oğlunun sevgisidir ve bu sevgiyle birlikte gelen varoluş mücadelesidir.