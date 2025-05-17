İçlerinde ‘Ukde’ kalmadı! Emir Buğra ve Ragıp Narin’den yeni şarkı

Şarkı sadece bir melodiden ibaret değil; bir yüzleşmenin, bir kabullenişin ve özgürleşmenin hikayesi. Emir ve Ragıb ile, "Ukde"nin yaratım sürecini, birlikte çalışmanın getirdiği derin bağları ve müzik yolculuklarındaki durakları konuştuk. Her cevabın ardında samimi bir iç hesaplaşma, sahici bir dostluk ve güçlü bir sanat üretimi var.

"UKDE" nasıl doğdu? Bu şarkı senin için ne anlam taşıyor?

EMİR BUĞRA: "Ukde", benim için bir içsel yolculuğun son durağıydı. Uzun zamandır üzerinde düşündüğüm, ama zamanı geldiğinde ortaya çıkmasını beklediğim bir projeydi. Kendimle barıştıktan sonra artık içimde tuttuklarımı dışa vurabilirdim. Bu şarkı, o kırılma noktasının ürünü oldu.

Şarkıda geçen "Bazen unutuyorum her şeyi, olmamış gibi geliyor" sözleri çok etkileyici. Bu satırlar ne anlatıyor?

EMİR BUĞRA: Bu sözler sadece bir aşkın ardından gelen boşluğu değil; kayıpları, yoklukları ve geride kalan izleri anlatıyor. Zamanla kabullenmenin, ama bir yandan da unutmanın ne kadar zor olduğunu yansıttım. Gerçekten ne hissettiysem onu yazdım.

"UKDE" kelimesi senin hayatında nasıl bir yere sahip?

EMİR BUĞRA: Bu kelime artık benim için bir şarkının ötesinde. İçimde düğüm olmuş her şeyin adı oldu "ukde". Bu şarkıysa o düğümleri çözme, daha hafif bir hayata geçme kararımın müzikteki karşılığı.

RAGIB Narin ile bu projede çalışmak nasıldı?

EMİR BUĞRA: Ragıb'la zaten uzun süredir arkadaşız. Onunla müzikal bir dil oluşturmak çok kolay çünkü birbirimizi hem müzikal hem duygusal anlamda iyi tanıyoruz. Şarkının hissini birlikte inşa ettik. Bu projede beraber üretmek, bizim dostluğumuzu daha da derinleştirdi.

KLİP çekiminde unutamadığın bir an oldu mu?

EMİR BUĞRA: Çekim sonrası, 80'ler şarkıları eşliğinde tüm ekiple dans ettik. Çekim bitmişti ama enerjimiz devam ediyordu. O an gerçekten içten bir kutlamaydı. Şarkının ruhunu yaşadığımız anlardandı.

SENİ bu süreçte en çok ne zorladı?

EMİR BUĞRA: Özgün kalmak. Bugün müzikte çok fazla üretim var ve bunların arasında kendine ait bir ses bulmak zor. Ama bu zorluk beni daha da motive etti. "Ukde", bu çabanın karşılığı oldu.

RAGIB, "Ukde"ye dahil olduğunda ne hissettin?

RAGIB NARİN: İlk dinlediğimde şarkı beni yakaladı. Melodisi ve sözleri çok güçlüydü. Emir'in içtenliği zaten parçayı baştan özel kılıyordu. Benim için bu şarkıya katkı vermek büyük bir mutluluktu.

EMİR'İN müzik kariyerindeki gelişimini nasıl değerlendiriyorsun?

RAGIB NARİN: Onun farklı şeyler denemekten kaçmayan bir tarafı var. Hep kaliteli işler yapıyor. Potansiyelini çok önceden fark ettim ve bu potansiyelin daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini düşündüm. Şimdi o noktadayız.

Son dönemde senin şarkıların da oldukça ilgi görüyor. Bu seni nasıl etkiliyor?

RAGIB NARİN: İnsanların müziğime bu kadar yakın hissetmesi çok güzel. Özellikle sosyal medya sayesinde şarkılarım daha fazla kişiye ulaştı. Bu ilgi beni hem sevindiriyor hem daha çok üretmeye teşvik ediyor.