Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki çok konuşulan villası havadan görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Ayvacık ilçesindeki villasında yapılan aramaların ardından gözaltına alınan bekçi H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sadettin Saran'ın Kuruoba köyündeki villası dron ile havadan görüntülendi.