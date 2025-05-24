Burçlar meslek seçimini etkiliyor

İŞ hayatında mutlu ve başarılı olmanın sırrı, kendini tanımaktan geçiyor.

Peki ya astroloji bu konuda sana ipuçları verebilir mi? Doğum haritanda yer alan burcun, karakter özelliklerin kadar kariyer seçiminde de etkili olabilir.

- KOÇ: Girişimcilik, sporculuk, askerlik, yöneticilik, reklamcılık.

- BOĞA: Finans, mimarlık, iç mimarlık, aşçılık, moda tasarımı.

- İKİZLER: Gazetecilik, öğretmenlik, sosyal medya, yazarlık, rehberlik.

- YENGEÇ: Hemşirelik, psikoloji, öğretmenlik, sosyal hizmetler, aşçılık.

- ASLAN: Oyunculuk, sahne sanatları, yöneticilik, organizasyon işleri.

- BAŞAK: Sağlık sektörü, analistlik, editörlük, mühendislik, eczacılık.

- TERAZİ: Hukuk, diplomasi, moda, sanat, danışmanlık.

- AKREP: Dedektiflik, psikoloji, araştırmacılık, cerrahlık, terapi.

- YAY: Akademisyenlik, seyahat rehberliği, yazarlık, felsefe, dış ilişkiler.

- OĞLAK: Finans, mühendislik, yönetim, inşaat, hukuk.

- KOVA: Teknoloji, uzay bilimleri, icatçılık, aktivizm, sosyal medya.

- BALIK: Sanat, müzik, terapi, sinema, denizcilik.