Tutuklu Özkan Yalım'ın kirli çamaşırları ortaya çıktı! Sevgiliye lüks hediyelerin parası belediyeden!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım için aylar süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
SEVGİLİSİYLE YAKALANDI
Hakkında gözaltı kararı bulunan Yalım Ankara'da lüks otelde 21yaşındaki sevgilisiyle birlikte olduğu sırada yakalandı. Operasyon kapsamında İstanbul'a götürülen Yalım ve 9 kişi tutuklanırken, aralarında sevgilisinin olduğu 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kolundaki 1 milyon 800 bin liralık saatin bile rüşvet olduğu ortaya çıkan Yalım, Ankara'da birlikte yakalandığı son sevgilisi Seher Akay'a da lüks otomobil almış. Özkan Yalım'ın şirketlerine TMSF'nin kayyum olarak atanmasının ardından, yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğu belirtilen Mini Cooper marka otomobil ve Ebru Yurtuluğ adlı diğer sevgilisine aldığı 1 milyon 180 bin lira değerindeki Volkswagen Polo marka otomobillerin el konularak yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.
ÖZEL'E VIP LÜKS ARAÇ ALDI
Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklanan Yalım hakkında ortaya çıkan yeni detaylar kamuoyunda infial yarattı. Soruşturma dosyasına ger gecen gün giren yeni bilgiler, Yalım'ın yalnızca aldığı rüşvet ile değil, lüks harcamaları, sevgililerine sağladığı ayrıcalıklı imkanlar, her sevgiliye ev ve araba, lüks tatillerde harcanan paralar, uyuşturucu alemleri ve gece kulüplerinde içkili eğlencelerin belediye kasasından ödenmesine kadar yaşadıkları belgeleriyle gözler önüne serilmeye devam ediyor. Yalım'ın "Altındaki arabayı ben aldım" sözleriyle Özgür Özel'in kullandığı kendisine ait VIP makam aracını kast etmesinin ardından yapılan incelemelerde Uşak Belediyesi tarafından tescil edildiği ve Mercedes marka lüks aracın Özgür Özel'e Yalım tarafından hediye edildiği ortaya çıkmıştı. Yalım'ın milletvekili olduğu dönemde Özgür Özel'in babası Talat Özel'e resif mavisi sıfır km lüks araç hediye ettiği iddia edildi. Otomobilin önce bayi müdürünün adına tescillenip sonra baba Özel'e devredildiği, ödemenin ise Özkan Yalım'ın tutuklu yardımcısı Halil Arslan'ın elden teslim ettiği ifade ediliyor. Ayrıca Ramazan ayında bir arkadaşıyla birlikte içkili bir restorana giderek alkol aldığı ve çıkan faturanın belediyeye kesildiği de soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialar arasında yer aldı. Yalım'ın fotoğraflar ve mesajlaşmalarıyla ortaya dökülen ilişkilerinde sevgilileri olduğu belirlenen Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Ebru Yurtuluğ ile yaşadıkları ortaya saçıldı. Soruşturma kapsamında yapılan telefon incelemelerinde Yalım ile sevgilisi Aslıhan Aksoy arasında geçen çok sayıda aşk içerikli mesajlaşma tespit edildi. Dosyaya giren yazışmalar arasında yer alan "koko" ifadeleri de uyuşturucu kullanıldığını ortaya çıkarttı.
DUBAİ'DE YASAK PARTİ
Dosyada yer alan bir başka çarpıcı iddia ise Yalım'ın sevgilisiyle birlikte Dubai'de düzenlenen bir uyuşturucu partisinde görüntülendiği yönünde oldu. Cep telefonlarından çıkan söz konusu görüntülerde Aslıhan Aksoy'un uyuşturucu içtiği belirlendi. Soruşturmanın en çok konuşulan başlıklarından biri ise Yalım'ın belediyede işe aldırdığı sevgilileri oldu. Yerel seçimlerden önce Yalım'a ait Yalım Garden Otel'de çalışan Aslıhan Aksoy'un, Yalım'ın belediye başkanı seçilmesinin ardından Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde temizlik işçisi kadrosunda işe alındığı ancak Aksoy'un görev yerine hiç gitmediği, farklı birimlerde bulunup Yalım ile gezilere çıktığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Aksoy'un bazen Özel Kalem Müdürlüğü'nde, bazen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görüldüğü ancak düzenli bir görev yapmadığı belirtildi.
GEZMEDİĞİ ÜLKE KALMADI
Daha sonra Yalım'ın aracılığıyla İzmir Bornova Belediyesi'nde işe başlatılan Aksoy'un burada da düzenli olarak işe gitmediği belirlendi. Aksoy, "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasındaki bir diğer dikkat çekici başlık ise Yalım'ın sevgililerine sağladığı maddi imkanlardı. Yalım, Bornova Belediyesi'nde işe aldırdığı sevgilisi Aslıhan Aksoy'u sık sık yurt dışı gezilerine gönderdi. Paylaşımlarda Aksoy'un Paris, Mısır, Prag, Strazburg, Batum, Berlin, Amsterdam, Brüksel, Atina, Belçika, Hollanda ve Bulgaristan gibi çok sayıda şehir ve ülkede tatil yaptığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar üzerinden yapılan incelemelerde Aksoy'un birçok ülkeyi gezdiği bu esnada ise belediyeden çalışıyormuş gibi maaş aldığı ortaya çıktı.
GÜRCISTAN'DA KUMAR
Yalım'ın diğer sevgilisi olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Seher Akay'ın ise Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı ortaya çıktı. Akay'ın belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptığı, bazı programlarda sunuculuk yaptığı ve içerik seslendirmeleri gerçekleştirdiği belirtildi. İfadesinde aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu söyleyen Akay, Yalım ile yaklaşık üç aydır gönül bağı bulunduğunu kabul etti. Akay ayrıca Gürcistan'ın Batum kentinde Yalım ile geziye gittiklerini ve burada kaldıkları otelin kumarhanesinde kumar oynadıklarını anlattı. Soruşturma dosyasında dikkat çeken ayrıntılardan biri, Özkan Yalım'ın sevgilisi Ebru Yurtuluğ ile yaptığı WhatsApp yazışmaları oldu. Dava dosyasına giren ekran görüntülerinde, Yurtuluğ'un "Günaydın kocamm" şeklinde mesaj attığı, ardından iki dakikalık bir sesli görüşme yapıldığı görülüyor. Görüşmenin hemen sonrasında Yurtuluğ tarafından bir IBAN adresi başkana iletiliyor. En son ise "Kocammm teşekkür ederim aldın evi ve Seni çok seviyorum" mesajları dikkat çekiyor. "Ben de seni çok seviyorummm" şeklinde yanıt veren Özkan Yalım beyaz dolaplı, ankastre fırınlı modern bir mutfak tasarımına ait üç boyutlu bir mimari çizim fotoğrafını göndermeyi ihmal etmiyor.
ÖZGÜR ÖZEL'E TEHDİT: HER ŞEYİ ANLATIRIM
CHP yönetimi tarafından bu güne kadar Yalım için sadece "Disipline sevk edildiği" söylense de henüz hakkında ihraç kararı alınmaması dikkatlerden kaçmadı. Yalım'ın daha önce de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilmişti. Özel'e şu an kullandığı VIP aracı hediye eden ve aracın iç tasarımını yenileten Yalım, bu işlemin faturasını da belediyeye göndermişti. Özel'in babasına da araç hediye eden Yalım'ın CHP tarafından direkt ihraç edilmemesinin nedeni bu akçeli ilişkiler nedeniyle olduğu konuşuluyor. Ayrıca Yalım'ın, cezaevinden Özel'e mesaj göndererek, "Beni ihraç ettirirsen bildiğim her şeyi anlatırım" CHP lideri Özgür Özel, Özkan Yalım'ı diye tehdit ettiği öne sürüldü.