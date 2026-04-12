Tutuklu Özkan Yalım'ın kirli çamaşırları ortaya çıktı! Sevgiliye lüks hediyelerin parası belediyeden!

DUBAİ'DE YASAK PARTİ Dosyada yer alan bir başka çarpıcı iddia ise Yalım'ın sevgilisiyle birlikte Dubai'de düzenlenen bir uyuşturucu partisinde görüntülendiği yönünde oldu. Cep telefonlarından çıkan söz konusu görüntülerde Aslıhan Aksoy'un uyuşturucu içtiği belirlendi. Soruşturmanın en çok konuşulan başlıklarından biri ise Yalım'ın belediyede işe aldırdığı sevgilileri oldu. Yerel seçimlerden önce Yalım'a ait Yalım Garden Otel'de çalışan Aslıhan Aksoy'un, Yalım'ın belediye başkanı seçilmesinin ardından Uşak Belediyesi Sosyal Tesislerinde temizlik işçisi kadrosunda işe alındığı ancak Aksoy'un görev yerine hiç gitmediği, farklı birimlerde bulunup Yalım ile gezilere çıktığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Aksoy'un bazen Özel Kalem Müdürlüğü'nde, bazen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görüldüğü ancak düzenli bir görev yapmadığı belirtildi.

GEZMEDİĞİ ÜLKE KALMADI

Daha sonra Yalım'ın aracılığıyla İzmir Bornova Belediyesi'nde işe başlatılan Aksoy'un burada da düzenli olarak işe gitmediği belirlendi. Aksoy, "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasındaki bir diğer dikkat çekici başlık ise Yalım'ın sevgililerine sağladığı maddi imkanlardı. Yalım, Bornova Belediyesi'nde işe aldırdığı sevgilisi Aslıhan Aksoy'u sık sık yurt dışı gezilerine gönderdi. Paylaşımlarda Aksoy'un Paris, Mısır, Prag, Strazburg, Batum, Berlin, Amsterdam, Brüksel, Atina, Belçika, Hollanda ve Bulgaristan gibi çok sayıda şehir ve ülkede tatil yaptığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar üzerinden yapılan incelemelerde Aksoy'un birçok ülkeyi gezdiği bu esnada ise belediyeden çalışıyormuş gibi maaş aldığı ortaya çıktı.

GÜRCISTAN'DA KUMAR

Yalım'ın diğer sevgilisi olduğu öne sürülen 21 yaşındaki Seher Akay'ın ise Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı ortaya çıktı. Akay'ın belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptığı, bazı programlarda sunuculuk yaptığı ve içerik seslendirmeleri gerçekleştirdiği belirtildi. İfadesinde aylık gelirinin 70 bin lira olduğunu söyleyen Akay, Yalım ile yaklaşık üç aydır gönül bağı bulunduğunu kabul etti. Akay ayrıca Gürcistan'ın Batum kentinde Yalım ile geziye gittiklerini ve burada kaldıkları otelin kumarhanesinde kumar oynadıklarını anlattı. Soruşturma dosyasında dikkat çeken ayrıntılardan biri, Özkan Yalım'ın sevgilisi Ebru Yurtuluğ ile yaptığı WhatsApp yazışmaları oldu. Dava dosyasına giren ekran görüntülerinde, Yurtuluğ'un "Günaydın kocamm" şeklinde mesaj attığı, ardından iki dakikalık bir sesli görüşme yapıldığı görülüyor. Görüşmenin hemen sonrasında Yurtuluğ tarafından bir IBAN adresi başkana iletiliyor. En son ise "Kocammm teşekkür ederim aldın evi ve Seni çok seviyorum" mesajları dikkat çekiyor. "Ben de seni çok seviyorummm" şeklinde yanıt veren Özkan Yalım beyaz dolaplı, ankastre fırınlı modern bir mutfak tasarımına ait üç boyutlu bir mimari çizim fotoğrafını göndermeyi ihmal etmiyor.