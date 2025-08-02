Zamana meydan okuyan en yaşlı anıt ağaçlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye genelinde tam **10.506** anıt ağaç kayıt altına alınmış durumda. Bu ağaçlar; yaş, gövde çapı ve boy gibi özellikleriyle türlerinin alışılmış sınırlarını aşarak "doğal miras" statüsüne kavuşuyor. Her biri kendi bölgesinde bir simgeye dönüşen bu canlı yapılar, gölgesinde nice nesilleri ağırlamış, sayısız anıya tanıklık etmiş durumda. Anıt ağaç statüsü kazanmak da öyle kolay değil. Öncelikle laboratuvar ortamında yaş tespiti yapılıyor. Ardından ağaçlar bilimsel kriterlere göre sınıflandırılıyor ve benzer örneklerle karşılaştırılıyor. Tescil sonrası bakım ve koruma protokolleri devreye giriyor. Kasten zarar verilmesi halinde ise 2 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezası söz konusu.

1.654 YAŞINDAKİ ZEYTİN AĞACI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yer alan ve hala meyve veren bu ağaç hakkında efsaneler de var: Rivayete göre, Meryem Ana Efes'e giderken bu ağacı Hz. İsa için dikti.

1.704 YAŞINDAKİ KOKULU ARDIÇ

Antalya'da yer alan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu "yaşayan tarih", ziyaretçilerini asırlık gölgesinde ağırlıyor.

1.384 YAŞINDA LONDRA ÇINARI

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Orman Fakültesi arazisinde bulunan bu ağaç çürümeye karşı koruma altında, ama büyüleyici yapısıyla hâlâ etkileyici.

2.334 YAŞINDAKİ AMBAR KATRAN

Antalya Kumluca'da bulunan "Ambar katran" adıyla da bilinen bu dev sedir, 25 metreye varan yüksekliğiyle bir orman anıtı gibi yükseliyor.

2.283 YAŞINDAKİ DOĞU ÇINARI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat içesinde yer alan, Roma İmparatorluğu'ndan önce var olan bu çınar, hâlâ yaprak dökmeye devam ediyor.

4.121 YAŞINDAKİ GÜMELİ PORSUĞU

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı Zonguldak'ta. 25,5 metre boyundaki bu görkemli ağaç, aynı zamanda dünya genelinde türü içinde birinciliği, tüm ağaç türleri içinde ise ilk beşi zorluyor.