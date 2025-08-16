İzmir’de yeni nesil bir çiçekçi

İzmirli, 2 çocuk annesi Zeynep Çalkozan (34), Güzelbahçe Yelki'de yeni nesil bir "çiçekçi" dükkanı açtı. Markasını yaratırken kızları Derin(9) ve Leyla'dan(3) ilham alan Çalkozan'ın en büyük hayali; emeğini gelire çevirmek isteyen kadınlara örnek olmak. Çalkozan, firmasının kuruluş hikayesini şöyle anlattı: "Çiçeklerin büyülü diline ve estetiğine çok uzun zamandır tutkuyla bağlıyım. Hem tasarım hem de duyguyu bir araya getiren bir iş yapma hayaliyle yola çıktım. Uzun yıllar boyunca edindiğim deneyim ve ilhamlarla kendi yaratıcılığımı harmanlayarak Leyander Flower Studio & Atelier'i hayata geçirdim.

'HAYALLERİNİZİ ERTELEMEYİN'

Leyander, aslında hayatımın en değerli ilham kaynakları olan çocuklarımın isimlerinden doğdu. 'Ley' kızım Leyla'dan, 'Der' kızım Derin'den geliyor. Aradaki 'an' ise ikisini bir araya getiren, bize ait anılarımızı simgeliyor. Yani Leyander, hem Leyla ve Derin anlamını taşıyor hem de ailemin sevgisi ve desteğiyle büyüyen bir hayalin adı." Kendisi gibi ev hanımlığından iş hayatına geçmek isteyen kadınlara mesaj veren Çalkozan, "Hayallerinizin peşinden gitmek için mükemmel zamanı beklemeyin, o zamanı siz yaratın. Kadınlar olarak cesaretimiz, yaratıcılığımız ve emeğimiz her sektörde fark yaratıyor. Zorluklar elbette var ama her adım, sizi hayal ettiğiniz yere biraz daha yaklaştırıyor. Kendi yolunuzu çizmeye inanın ve o yolda ilerlerken birbirinizi desteklemeyi unutmayın. Ve annelik, bir kadının hayatındaki en kıymetli sıfatlardan biri. Ancak anne olmak, kendi hayallerimizin önüne geçmemeli. Tam tersine, çocuklarımıza hayallerin peşinden gitmenin ne kadar değerli olduğunu göstermek için güçlü bir motivasyon. Hayallerinizi ertelemeyin, adım atın" dedi. Çalkozan Leyander'in farkını şöyle anlattı: "Amacım; klasik çiçekçilik anlayışını, modern tasarım ve özgün sunumlarla yeniden yorumlamak. Burada hazırladığımız her aranjman, bir ruh hali, bir anı ve bir hikâye taşıyor."