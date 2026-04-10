Bornova Belediyesi’ndeki soruşturmada yeni gelişme! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı





"BÜTÜN BAĞLANTILARI SAĞLAYAN KİŞİ ÖZKAN YALIM'DIR"



Olayın ardından şüpheli Aslıhan Aksoy'un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kız arkadaşı olduğunu belirten Aslıhan Aksoy, "Önce Uşak Belediyesinde çalışıyordum. Burada belediye başkanı ile aramdaki ilişkiden dolayı basın üzerimize gelince işten ayrıldım. Bunun üzerine Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanından yardım istedi. Daha sonra belediyeden beni arayıp evraklarımı istediler ve 2025 yılı Eylül ayında işe başladım" dedi. Özkan Yalım ile olan birlikteliği sebebiyle onun gittiği programlara katıldığını ve yurt dışına çıktığını aktaran şüpheli Aslıhan Aksoy, "Belediyeden hiç kimse bana işe gelmemem konusunda bir söylemde bulunmadı. İşe gelmediğim dönemlerde kontrol amaçlı olarak cep telefonum arandı, mesaj atıldı ancak ben dönüş yapmadım. Nasıl olsa beni işten çıkarırlar diye düşünmüştüm. Dolandırıcılık gibi bir amacım yoktu. Gerek belediye gerekse SGK kurumunda ortaya çıkan zararları gidermek isterim. Ben bu durumdan rahatsız olmuştum. Özkan Yalım'a söylediğimde 'Boş ver, bir şey olmaz' şeklinde söylüyordu. Ben Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile yüz yüze ya da telefonla görüşmedim. Bütün bağlantıları sağlayan kişi Özkan Yalım'dır" ifadelerini kullandı.



"BİLSEYDİM BAŞLANGIÇTA KESİNLİKLE MÜDAHALE EDERDİM"

Soruşturma çerçevesinde serbest bırakılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise savcılık ifadesinde şüpheli Aslıhan Aksoy'un işe başlaması için sadece referans olduğunu kaydetti. Başkan Ömer Eşki, "Belediyede binlerce insan çalıştığı için bu kişinin fiilen işe devam edip etmediği hususunda herhangi bir bilgiye sahip değilim. Şüpheli kişiye belediye tarafından ödenen yaklaşık beş aylık maaş, İ.A. tarafından kredi çekilerek belediye veznesine ödenmiş ve zarar giderilmiştir. Ben sadece rica üzerine şüphelinin belediyede işe girişine yardımcı oldum. Öncesinde kendisini tanımam. Uşak Belediye Başkanı ile olan ilişkisini ve daha önce Uşak Belediyesinde çalıştığını bilmiyordum. Dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum. Bilerek bu durumlara göz yummadım, bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim" şeklinde konuştu.Dosyada yer alan diğer şüpheliler P.K. ve İ.A.'nın ise verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmeyerek olayla hiçbir bağlantıları olmadığını söyledikleri öğrenildi.