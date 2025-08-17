Beyin uyku borcunu istiyor

Uykusuzluk yalnızca geçici bir yorgunluk değil, beynin kayda aldığı ve telafi etmeye çalıştığı biyolojik bir borç. Johns Hopkins Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırmaya göre, beyindeki nucleus reuniens (NR) adlı bölge, uzun süre uyanık kalındığında aktif hale geliyor ve beyni daha derin bir uykuya yönlendiriyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, NR bölgesindeki nöronların, uyku eksikliğinden sonra derin uykuya geçişi tetikleyen sinyalleri verdiği gözlemlendi. Bu bölgedeki hücreler devre dışı bırakıldığında ise uykuya dalınsa bile derin uyku gerçekleşmiyor. Yani uyku süresi kadar kalitesi de bu nöral sistemle yakından ilişkili.

YENİ SORUNLAR

Araştırma, "homeostatik uyku basıncı" olarak adlandırılan sistemin, beynin ne kadar uykusuz kalındığını takip edip açığı kapatma çabasında olduğunu gösteriyor. Uykusuz geçirilen bir geceden sonraki ilk uykunun genellikle daha uzun ve derin geçmesi de bu biyolojik baskının bir sonucu. Bu bulgular, uykusuzlukla mücadelede ve depresyon, kaygı bozukluğu gibi uykuya bağlı sorunların tedavisinde yeni kapılar aralayabilir. Ancak uzmanlar, tüm bu karmaşık sistemlerin ötesinde en etkili çözümün hâlâ düzenli ve kaliteli uyku alışkanlıklarını sürdürmek olduğunu vurguluyor. Çünkü her uykusuzluk birikir ve beyin, bu borcu er ya da geç tahsil eder.