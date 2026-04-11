Muğla'da çuval cinayetinde flaş gelişme! O isimler hakkında karar çıktı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Erol'un ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. 6 sayfalık iddianamede tutuklu Hasan Tahsin Akbal, annesi Fatma Nihal K., Burak Aydoğan ve Gökhan İlkay hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar Aybars Talu S., Erkan D., Sinan E. ve Tevfik Bülent S. için 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede; Hasan Tahsin Akbal'ın öldürülen Ümit Erol ile münasebetinin annesi Fatma Nihal K. ile olan oto- kiralama işindeki ortaklığından ileri geldiği, ortaklığın bozulmasından sonra da devam ettiği belirtildi. Burak Aydoğan'ın savcılıktaki beyanında Hasan Tahsin Akbal'ın annesinin parasını vermemesi nedeniyle Ümit Erol'a kin güttüğünü söylediğine iddianamede yer verildi. Hasan Tahsin Akbal'ın, olay günü 20 Haziran'da Ümit Erol'u annesinin ortağı olduğu oto-kiralama şirketine çağırdığı, güttüğü kin nedeniyle de içeceğine arkadaşı anestezi teknikeri olan Burak Aydoğan'dan temin ettiği ilaçları katarak, etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ardından da sonradan yanlarına gelen Aydoğan ile Erol'u otomobile taşıdıklarına da iddianamede yer verildi. Aydoğan'ın otomobilde Erol'un koluna uyku ilacı enjekte ederek, kendisini savunamayacak hale gelmesini sağladığı vurgulandı.

ORMANA GÖTÜRÜP, OTOMOBİLİN İÇİNDE GÖĞSÜNE ATEŞ ETMİŞ

Hasan Tahsin Akbal, ardından Aydoğan'ı yol üzerinde bir yere bıraktıktan sonra baygın haldeki Erol'u Kızılağaç tarafındaki ormana götürüp, otomobilin içinde göğsüne ateş ederek yaraladığı belirtildi. Akbal'ın ardından Erol'u ormana atıp, tekrar oto-kiralama yaptıkları iş yerine döndüğünün HTS kayıtlarından belirlendiği de iddianameye girdi. Akbal'ın bir süre sonra Erol'un öldüğünden emin olmak için çalışanı Gökhan İlkay ile ormana gittiği belirtildi.

CESEDİ TAŞIMAK İÇİN BATTANİYE İSTEDİ

Hasan Tahsin Akbal'ın burada Gökhan İlkay ile henüz ölmeyen Erol'u birlikte öldürdükleri kaydedildi. Akbal'ın ardından da annesi Fatma Nihal K. ile cesedin ortadan kaldırılması ve suçu üstlenmesi için önceden tanıdıkları Erkan D. ile görüşüp, karşılığında hasta olan bebeğinin tedavisini üsteleneceklerini vadettikleri ifade edildi. Teklifi kabul eden Erkan D.'nin cesedin gömeceği gece taşıyabilmek için Fatma Nihal K.'den battaniye istediği de iddianameye girdi. Erkan D.'nin arkadaşları Sinan E. ve Tevfik Bülent S.'den yardım aldığı da iddianamede yer buldu. Erkan D. ve 2 arkadaşının Erol'un cesedinin bulunduğu yere gittiği ve cesedi sarmak için marketten alet satın aldıkları belirtildi. Daha sonra 3 arkadaşın araç kiralayıp, cesedi Ortakent yol kavşağı kenarına götürüp, çuval içinde attıkları, üzerine moloz dökerek gömdükleri ifade edildi. Olayın ardından Sinan E. ve Tevfik Bülent S.'nin alınan beyanlarında, Hasan Tahsin Akbal'ın hesaplarına para gönderdiğini söylediği iddianameye girdi. Öte yandan Hasan Tahsin Akbal'ın yanında çalışan Aybars Talu S. ile iş yerine ait güvenlik kamera kayıtlarını teknik ekip çağırarak, sildirdiği de kaydedildi.