Bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Filiz Özkol yazdı: Duygusal hayatımızda canlılık söz konusu

BU HAFTA DOĞANLAR

Kibar ve sempatik tavırları onları, sosyal yaşantılarında aktif ve sevilen bir kişi yapar. Güzel giysiler ve pahalı ilişkilerden hoşlanırlar. Duyarlı yapılarından dolayı, sabır ve anlayış konusunda iniş ve çıkışlar yaşarlar. Fiziksel arzuları çok yoğundur. Dostlarına çok bağlıdırlar. Anlamlı ve yaşamı kuvvetli bir şekilde kavrayan kişilerden hoşlanırlar. Başkalarına ters gelen şeyler onlar için son derece doğaldır. İşlerine karışılmasından hoşlanmadıkları için, yaratıcılıkları tek başına kaldıkları zaman ortaya çıkar. Sahiplenme duyguları çok gelişmiştir. Parayı, lüksü ve rahatlığı çok severler. Sorumluluk duyguları çok gelişmiş olduğu için, çevrelerinin güvenlerini kazanmışlardır. Ev ve bahçe işlerinde huzur bulurlar. Enerjilerinin büyük kısmını, evlerini en güzel şekilde düzenlemek için kullanırlar.

KOÇ Hedeflerinizde ilerliyorsunuz

23 Ağustos'ta Yeni Ay, Başak burcunda doğuyor. Yüksek mevkii arayışı içindeyseniz dikkatli olmalı ve karşınıza çıkan sorunlarla savaşmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyorsunuz fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. İş birliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz.

BOĞA Kendinizle ilgilenmelisiniz

Kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yenmelisiniz, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunmalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemelisiniz. Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini siz de biliyorsunuz. Sosyal çevrenizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uygun olmayan bu durumu, eski dostlarınızla hasret gidererek geçiştirebilirsiniz.

İKİZLER Yaratıcılığınız harika

Kendinizi geliştirmek isteyeceksiniz ve sizi motive edecek arkadaşlara ihtiyaç duyacaksınız. Yardım etme duygunuz artarken, zevkler konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Yaratıcılığınızda harikalar yaratıyor, olumsuzluklar karşısında da ketum tavrınızı takınıyorsunuz. Maddi konularınızı destekleyici aşklar gündeme gelecektir. Kararsızlık çektiğiniz anlarda, arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Sosyal konumunuzda yükselme olabilir. Bu hafta isteklerinizi gözden geçireceksiniz.

YENGEÇ İlişkilerinizi gözden geçirin

İş ilişkisi içinde bulunduğunuz kişilerle olan ilişkilerinizi dostane bir şekilde geliştirmeye çalışın. Bu şekilde iyi iletişim, kozmik güçlerle birleştiğinde, sevdiğiniz işlerden para kazanma şansınızı oldukça yükseltecek. Mükemmel başarılar eşiğinde iken, sizi aşan konuların altına imza atıyorsunuz. Birlikte vakit geçirmekten hoşlandığınız kişileri de yanınıza alırsanız, motivasyonunuz bir kat daha artacaktır. Bu hafta çevrenizde entelektüel aktivitelere katılacaksınız.

ASLAN Esnek düşünmelisiniz

23 Ağustos'ta Yeni Ay, Başak burcunda doğuyor. Görüşeceğiniz veya iş birliği içinde olacağınız kişilerin, güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz. Çok küçük çıkar hesapları ile çok büyük kayıplara neden olacak davranışlar içine girmeyin. Biraz sağduyulu ve geniş düşünmeye çalışın. Kesinlikle, bu dönemde sakin davranmalı ve sabırlı olmalısınız. Kariyer gezegeniniz bu dönemde size tüm iyi niyetiyle eşlik edecek ve para kazanmanıza yardım edecektir. Size para kazandıracak kaynaklarınızı araştırmalı, aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.

BAŞAK Maddi korkularınızı yenmelisiniz

Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız. Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız. Akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Kendinizle ilgili yetersiz gördüğünüz konuları tekrar tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorundasınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken, geçmişteki hataları asla yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere de kesinlikle ani tepkiler vermeyin. Yakın dostlarınızla aranızda duygusal bağ güçleniyor.

TERAZİ İletişiminiz mükemmel

Sosyal ilişikleriniz yoğunluk kazanmaya devam ederken, karşılaşacağınız cazip kişiler ilginizi çekecektir. Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Tanrı vergisi sevimli yönlerinizi kullanabilirsiniz. Yollardan beklediğiniz ve kariyerinizi etkileyecek haberlerin gündem kazanması sonucunda, ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

AKREP Tartışmalardan uzaklaşın

Tartışmalardan uzak kalmayı başarmanız, sizi her anlamda üstün kılacaktır. Duygusal sorunlarınız, iş hayatınızı da etkileyebilir. Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için, bazı şeyleri ağırdan alın. Aşk hayatınızda oldukça romantik günler geçirebilirsiniz. Uyumlu düşünceleriniz ile ortaklıklar konusunda ılımlı bir hava estireceksiniz. Gireceğiniz sosyal etkinliklerde, duruşunuzla etkileyeceğiniz kişiler olabilir. Bu tür sohbetlerde karşınızdakini dinlemeye gayret edin. Enerjiniz mükemmel.

YAY Dikkatler üzerinizde olacak

Uzun zamandır görüşmek istediğiniz veya destek almak için karşılıklı konuşmaya ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya geleceksiniz. Görüşme konularını daha önceden hazırlarsanız zor durumda kalmazsınız. Böylece, arzuladığınız sonuçlara ulaşmanın ilk adımlarını atmış olacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda, başarı sizi bekliyor. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki bağ güçlenebilir. Bu hafta çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak.

OĞLAK Tecrübeleriniz artıyor

Birlikte girdiğiniz sosyal aktivitelerde onu izleyin. Bu ortamlardaki davranışları, şimdiye kadar farkında olamadığınız bir özelliğini ortaya çıkarabilir. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişleyecek. Aileniz, sosyal yaşantınız ve kişisel maddiyatınızla ilgili konular gündeme gelecektir. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, denediğiniz konuların ayrıntılarını düşünmelisiniz.

KOVA Enerjiniz yükseliyor

Sosyal ilişkileriniz ve yaratıcılığınız ön plana çıkacak, enerjik işler ortaya koyacaksınız. Partneriniz ile kişisel ve basit sürtüşmeler nedeniyle bir türlü uzlaşamadığınız konularda gücünüzü birleştirecek, olumlu işler yapacaksınız. Aşırı hassas bir yapıda olduğunuz bu günlerde, olayları çok yönlü irdelemeye gayret edin. Kendinizi mutlaka onun yerine koymaya çalışın. Yine bu dönem de yeni bir aşk ilişkisine başlamak için uygun bir zaman. Çevre koşullarınızı kendinize yönlendirebileceksiniz.

BALIK Duygularınızı abartıyorsunuz

Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Akıllı davranırsanız, kazanan siz olacaksınız. Konuşacağınız ve paylaşımlarınızı aktaracağınız kişilerin önemli destek verici davranışları, sizi memnun edecektir. Üstlerinizle güç gösterilerine girmeyip, onlarla uyum içinde çalışmalısınız.