Ünlü konuklar bu karavanda

İzmirli müzik eğitmeni ve solist Sevdim Selkuşu, pandemi döneminde uygulanan sosyal mesafe kuralları ve kapalı alanda müzik yayını yasağı nedeniyle hayata geçirdiği karavan konserlerini, şimdilerde karavan sohbetleri olarak sürdürüyor. Deneyimli müzisyen, İzmir'de bir örneği daha olmayan "Sahne-i Sevdim Karavan Konserleri" adını verdiği proje kapsamında her ay ünlü konuklarıyla müzik ve sanat dolu söyleşiler gerçekleştiriyor. Alsancak 1. Kordon'da Vapur İskelesi yanındaki alanda halka açık olarak düzenlenen etkinlik süresince, renkli ve neşeli sohbetlerin yanı sıra mini konserlere de yer veriliyor.

İZMİRLİLER ÇOK SEVDİ

Sevdim Selkuşu'nun moderatörlüğünde yaz boyunca ücretsiz olarak düzenlenecek olan açık hava organizasyonu, yakın zamanda oyuncu Nurseli İdiz, solist kızı Elif İdiz, usta müzisyen Doğan Canku ve 90'ların yıldız ismi Tayfun'u ağırladı. Karavan içerisinde yapılan ve gün batımı saatlerinde gerçekleşen buluşmada, izleyicilere müzik, sanat ve edebiyat dolu keyifli bir yaz akşamı sunulurken, İzmirlilerin beğenisini kazandı. Kendi özel sahnesinde kendi orkestrasıyla seyirci karşısına çıkan Sevdim Selkuşu'nun bir sonraki konukları ise Sedat Yüce ve Asrın.