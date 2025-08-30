Doğadan toplanan bitkilerin sabuna dönüşümü

Balıkesir'de Ayvalık ilçesinde kadınlar, doğadan topladıkları defneden lavantaya, papatyadan biberiye kadar birçok bitkiden doğal sabun üretiyor. Ayvalık Belediyesi'nin Hamdibey Mahalle Evi'nde 9 kadın, eğitmen Figen Gümüşgerdan tarafından açılan sabun yapım kursuna katıldı.

Kadınlar, doğadan topladıkları defne, papatya, biberiye, lavanta ve kekik gibi bitkilerden yaptıkları sabunları satışa çıkarttı. Portakallı, limonlu, kahveli ve tarçınlı sabunlar da üreten kadınlar, kooperatifin sosyal medya hesaplarından ulaştırılan siparişle satışları gerçekleştiriyor. Kadınların ürettikleri sabunlar yurt içindeki kentlerin yanı sıra sipariş gelen Almanya ve Hollanda gibi ülkelere kargoyla gönderiliyor.

SAĞLIKLI İÇERİKLER

Kursun eğitmeni Gümüşgerdan, kursiyerleriyle Ayvalık zeytinyağı başta olmak üzere yerel ve doğal ham maddelerle sabun ürettiklerini söyledi.

Çok çeşitli sabunlar yaptıklarını belirten Gümüşgerdan, şöyle konuştu: "Demleme usulüyle ya da çaylarla sabun yapabiliyoruz. Mesela papatya çayını demliyoruz. Su yerine papatya suyunu kostikle karıştırarak kullanıyoruz. Kekik ya da biberiye suyunu kullanıyoruz. Ham maddeleri, doğadan kendimiz topluyoruz. Papatya zamanında topladıklarımızı kullanıyoruz. Mesela çoğu arkadaşımızın bahçelerinde defne ağaçları vardı. Defne yapraklarını oradan temin ettik. Biberiyeleri, bahçelerden temin ediyoruz. Çoğu ürünümüz tamamen doğal özelliklere sahip. Biz, neredeyse doğadaki tüm bitkilerden sabun üretebiliyoruz. Doğadaki bitkilerden sağlıklı sabunlar yapabiliyoruz." Kursiyerlerden Özden Özuslu da sabun yapım kursunun açıldığını duyunca hemen başvuruda bulunduğunu belirtti. Rengarenk ve mis kokulu sabunlar üretmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Özuslu, şunları kaydetti: "Doğallık hep beni ilgilendiren ve kendine çeken bir şeydi. Bu kursa yeni başlayan birinin memnun kalmaması imkansız. Gerçekten çok keyifli bir şey. Doğal olarak ne yaptığınızı biliyorsunuz ve bunu kullanıyorsunuz."