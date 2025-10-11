DJ Eva Başak’tan patili dostlara özel konser

Avrupa'daki sahne performanslarıyla da tanınan Türkiye'nin başarılı DJ'lerinden Eva Başak, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Deneyimli DJ, İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen özel bir organizasyonda sokak hayvanları yararına sahne aldı. Menderes Belediyesi'nin katkıları ve Müzikonair iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, Menderes Amfi Tiyatro'da sanat ve müziği toplumsal duyarlılıkla buluşturdu.

'BİR KAP SU KOYALIM'

Gecede sahneye çıkan solistler ve DJ'ler, elde edilen tüm geliri sokak hayvanlarının mama, barınma, tedavi ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Haçiko Derneği'ne bağışladı. Konser, yalnızca müzikal performanslarıyla değil, taşıdığı sosyal mesajlarla da hafızalarda iz bıraktı. Özcan Beylan'ın organizasyonu ve sunuculuğuyla gerçekleşen gecede, birçok isim aynı sahneyi paylaştı. Açılış performansını yapan DJ Eva Başak, çaldığı yerli ve yabancı parçalarla konuklara coşkulu anlar yaşattı. Sonrasında sahne alan DJ Görkem Gök, Muhammed İlteriş Yelken, Betül Bulut, Kerim Kaşka ve Mert Algan dinleyicilerden büyük alkış topladı. Özcan Beylan, "Sokak hayvanlarının yaşam koşullarına katkı sağlamak bizim sorumluluğumuz. Bu gönüllü dayanışmayı farklı projelerle sürdüreceğiz" derken, gecenin sonunda Türk Bayraklı özel elbisesiyle sahneye çıkan DJ Eva Başak ise "Allah'ın yarattığı dilsiz kulları için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Kapımızın önüne bir kap su ve mama koymayı unutmayalım. Uygun yerlere barınmaları için kulübeler yapalım" yorumunu yaptı.